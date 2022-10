Alle Augen auf dem Dollar-Index

Die meisten von uns warten auf die mögliche "Kehrtwende" der Fed und die Umkehrung ihrer Zinspolitik. Wenn dies eintritt, werden die Risikoanlagen wieder steigen, und dazu gehören auch COMEX-Gold und -Silber. Aber wann wird dies endlich der Fall sein? Der US-Dollar-Index wird Aufschluss darüber geben. Im Moment ist die Politik der US-Notenbank ziemlich eindeutig, und sie hat uns auf der FOMC-Sitzung im September alles erklärt.Man sagte uns, dass wir im November eine Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte und im Dezember eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte erwarten könnten. Damit würde der Leitzins bis zum Jahresende auf das Zielband der Fed von 4,25% bis 4,50% angehoben. In den fünf Wochen seit der September-Sitzung hat sich nichts geändert, auch wenn Vertreter wie das Wall Street Journal in ihren vergeblichen Versuchen, die Zahl der Seitenaufrufe und Abonnements zu erhöhen, das Gegenteil behaupten.Erwarten Sie also die Anhebung um 75 Basispunkte zum Abschluss der FOMC-Sitzung im November nächste Woche. Und dann erwarten Sie 50 Basispunkte mehr im Dezember. Aber was dann? Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass die Fed bald gezwungen sein wird, zu kapitulieren und ihre Zinserhöhungspläne aufzugeben, und es besteht auch kein Zweifel daran, dass die Edelmetalle an der COMEX diese Umkehr zum Anlass nehmen werden, wieder nach oben zu steigen - aber woran werden wir erkennen, dass die Änderung der Politik bevorsteht?Der Schlüssel dazu ist der US-Dollar-Index. Dieser Index vergleicht den US-Dollar einfach mit einem Korb anderer Fiatwährungen, vor allem dem Euro. Eine vollständige Aufschlüsselung finden Sie unten:Aufgrund der Zinserhöhungspolitik der Fed hat der Dollar-Index seit dem Sommer 2021 eine Rally erlebt. Beachten Sie die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs, die mit so gut wie jedem Bullenmarkt übereinstimmt.Aber alle Bullen- und Bärenmärkte gehen irgendwann zu Ende ... und auch der Dollar-Index wird irgendwann zu Ende gehen. Wann wird er enden? Natürlich dann, wenn die US-Notenbank ihre Zinserhöhungspolitik endlich einstellt. Sie müssen jedoch bedenken, dass die meisten "Märkte" im Allgemeinen vorausschauend und proaktiv und nicht passiv und reaktiv sind.In diesem Sinne können wir vielleicht im Dollar-Index nach Hinweisen suchen, bevor die Fed eine Pause einlegt und den Rückwärtsgang einlegt? Vielleicht sollten wir erwarten, dass der Dollar-Index seinen Höchststand erreicht und umkippt, bevor es zu einer Änderung der Politik kommt, und nicht als Reaktion auf die Änderung selbst? Sehen wir uns zu diesem Zweck noch einmal den Chart des Index an, fügen aber den wichtigen kurzfristigen technischen Indikator des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts hinzu. Siehe unten:Beachten Sie, dass der Index seit dem entscheidenden Durchbruch über seine 50-Tage-Linie am 16. Juni 2021 fast monatlich neue Höchststände erreicht hat. Beachten Sie auch, dass auf fast jedes neue Hoch ein Pullback in die Nähe der 50-Tage-Linie folgte, um die Unterstützung erfolgreich zu testen. Wie Sie sehen können, ist dies auch jetzt, während ich schreibe, wieder der Fall. Wann wird sich also zeigen, dass der Aufwärtstrend des Index endgültig beendet ist?Wenn er endlich unter seine 50-Tage-Linie fällt und beginnt, tiefere Tiefststände zu erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ein Rückgang unter die 50-Tage-Linie und dann unter die 110-Tage-Linie bedeuten, dass der Aufwärtstrend gebrochen ist.Könnte sich dieser Trend in den kommenden Tagen ändern? Ja, natürlich. Aber die Frage ist nicht, ob das passieren könnte. Es ist vielmehr die Frage, wann es passieren wird. Denn es wird kommen, da können Sie sicher sein. Und es wird geschehen, lange bevor die Fed verkündet, dass sie mit ihren Zinserhöhungen und "quantitativen Straffungen" fertig ist.Wenn der Dollar-Index anfängt, sich zu überschlagen und zu fallen, können Sie sicher sein, dass die Tiefststände für COMEX-Gold und -Silber für die nächsten Monate feststehen. Im Moment sieht es so aus, als ob die Tiefststände für COMEX-Silber bereits erreicht sind. COMEX-Gold hingegen tendiert immer noch nach unten und zeigt das Gegenteil des Bullenmarktes im US-Dollar - eine Serie von durchweg niedrigeren Tiefstständen und niedrigeren Höchstständen.Auch hier sollten Sie davon ausgehen, dass der US-Dollar-Index die mögliche Kehrtwende der US-Notenbank vorwegnimmt und schon lange vorher nach unten geht. Wenn dies geschieht, kann Entwarnung gegeben werden, und Sie können mehr physisches Metall in der Gewissheit kaufen, dass die Preise wieder nach oben tendieren werden. Behalten Sie also den Dollar-Index im Auge. Er wird Ihnen Aufschluss geben.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 25. Oktober 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.