Quantum Battery Metals verfolgt Erweiterung des EV-Metallportfolios

Vancouver, 28. Oktober 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen aktiv nach weiteren Lithium- und Kobaltkonzessionsgebieten in Nordamerika sucht. Zu Beginn des 4. Quartals 2022 hat das Management mehrere Angebote von Dritten erhalten, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten möchten. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Technologien, die Lithiumbatterien benötigen, sowie des großen Interesses an Quantum ist es nach Ansicht des Unternehmens am besten, seinen expansiven Plan fortzusetzen, weitere Lithium- und Kobaltkonzessionsgebiete für sein Portfolio zu finden und zu erwerben. Das Unternehmen verfügt bereits über drei Lithium- und drei Kobaltkonzessionsgebiete, die aktiv sind und derzeit gründlich erkundet werden. Quantum geht davon aus, dass es seine Explorationspläne bis zur Frühjahrssaison 2023 fortsetzen wird.Bis zum Jahr 2027 wird eine weltweite Verknappung von Rohstoffen für EV-Batterien prognostiziert, der ein Mangel an EV-Batterien folgen soll. Die Zunahme der EV-Produktionsanlagen und die Weiterentwicklung der Technologie zur Fertigung der EV-Batterien wird die Zeit bis zur Rohstoffknappheit nur verkürzen. Mit einem Anstieg der jährlichen Verkäufe von Elektrofahrzeugen um 42,5 % in Kanada von 2020 bis 2021 ist es sicher, dass Elektrofahrzeuge in Zukunft der Standard sein werden.Quantum Battery plant bis Ende nächsten Jahres den Erwerb weiterer Konzessionsgebiete, um die Möglichkeit zu gewährleisten, ein großer Lieferant von Batterierohstoffen zu werden. Das Unternehmen entwirft derzeit seinen Plan für das expansive Explorationsprogramm 2023 und plant, das gesamte Potenzial aller 6 seiner Konzessionsgebiete auszuschöpfen.Das Unternehmen richtet sich für das nächste Quartal auf größere Pläne aus. Hinter uns liegt ein erfolgreiches Explorationsprogramm 2022 und wir haben bewiesen, dass wir mittels einer angemessenen Budgetierung und eines guten Zeitmanagements mehrere Konzessionsgebiete auf einmal bearbeiten können. Wir wollen weitere Lithium- und Kobaltkonzessionsgebiete in Quebec bzw. Ontario erwerben, sind aber natürlich auch für den Erwerb eines jeden Batteriemetallprojekts in einer ethisch vertretbaren Region offen, so Marc Momeni, CEO. 