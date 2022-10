Technische Marktanalyse vom 30.10.2022: Gold, Rohöl, Euro

Die kleine Chance auf einen sehr kleinen Doppelboden konnte Gold nicht nutzen und hat wieder nach unten abgedreht. Die Indikatoren bewegen sich weiterhin im neutralen Bereich und können daher keine Hilfestellung geben. So wie sich die Stimmung derzeit zum Edelmetall darstellt, dürfte der nächste Schub eher nach unten als nach oben gehen. In der kommenden Woche wird es daher darauf ankommen, ob die winzige Unterstützungszone gehalten werden kann. Eine mögliche Trendwende wurde jedenfalls in der vergangenen Woche "abgewählt".Nachdem das Top vom vergangenen Jahr als Haltepunkt fungierte, hat sich der Öl-Preis etwas stabilisiert. Die alte Unterstützungszone wurde zuletzt als Widerstand genutzt und wird auch jetzt gerade wieder getestet. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde zwar gebrochen, Aufwärtsdynamik kam aber keine auf. Somit darf derzeit lediglich von einer Bodenbildung gesprochen werden.Der Wimpel hat seine Wirkung entfaltet. Anders als es in Schulbüchern zu lesen ist, (ich weise ja immer wieder darauf hin) ist der Euro nicht nach unten sondern nach oben ausgebrochen. Die Formation hat also nicht trendbestätigend gewirkt. Mit diesem Ausbruch wurde auch die Abwärtstrendlinie gebrochen. Ob der Ausbruch nachhaltig sein wird, steht derzeit noch nicht fest, da die Indikatoren kurz vor Verkaufssignalen stehen und damit einen Ausbruch negieren könnten. Insgesamt scheint sich die Lage beim Euro ggü. dem US-Dollar zu stabilisieren.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.Hinweis Redaktion: Herr Geyer ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 4. & 5. November 2022 in München stattfindet.