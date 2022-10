Bitcoin - Erholungschance

Ethereum/Bitcoin-Ratio, Wochenchart vom 28. Oktober 2022. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 28. Oktober 2022. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 28. Oktober 2022. Quelle: Tradingview

Seit dem Sturz bis auf 17.600 USD Mitte Juni 2022 kommen die Bitcoin-Preise nur sehr langsam auf die Beine. Zwar gelang im August eine schwache Erholungsbewegung bis auf 25.200 USD, ansonsten schoben sich die Notierungen in den letzten Monaten jedoch seitwärts zwischen 18.500 USD und 20.000 USD durch den Chart.Möchte man zumindest irgendetwas positives berichten, dann ist es wohl die Tatsache, dass der Bitcoin (BTC) im Gegenzug zu den Aktien- und Anleihemärkten sowie dem Goldpreis in den letzten vier Monaten kein neues Tief markiert hat, sondern sich seit Mitte Juni konstant oberhalb von 18.200 USD halten konnte.Interessant und durchaus positiv ist zudem die Tatsache, dass sich Ethereum (ETH) seit jenem Crash im Juni deutlich besser als der Bitcoin entwickelt. Zwar gibt es mehr als berechtigte Kritik am Ethereum-Netzwerk und Bitcoin verdient auch weiterhin als einziger das Prädikat „tatsächlich dezentralisiert“, der Markt scheint aber mehr zu wissen und daher einzupreisen. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung hinkt Ethereum noch immer weit hinter Bitcoin.Das Ethereum/Bitcoin-Ratio macht jedoch deutlich, dass Ethereum, welches im Gegensatz zum Bitcoin nicht als Währung und Wertaufbewahrungsmittel, sondern für komplexe intelligente Verträge (smart contracts) und dezentrale Anwendungen konzipiert wurde, weiter am Ausbruch gegen den Bitcoin bastelt. Tatsächlich repräsentiert Ethereum aufgrund des technologischen Fortschrittes mittlerweile besser die Innovation „Blockchain“. Und obwohl das Interesse an den Krypto-Währungen in letzter Zeit aufgrund der Kursschwäche zurückgegangen ist, zeigt der Global Index von Chainanalysis, dass große und langfristige Krypto-Investoren ihre Positionen durchgehalten haben.Im großen Bild notiert der Bitcoin aktuell knapp unter der mittleren Trendlinie seines übergeordneten Aufwärtstrendkanals. Dieser Trendkanal ist trotz der 11-monatigen Korrektur noch immer intakt und wäre erst mit Kursen unterhalb von ca. 6.000 USD ad acta zu legen.Seit dem November 2021 findet das Preisgeschehen jedoch gleichzeitig auch in einem klar definierten Abwärtstrendkanal statt. Hier handelt der Bitcoin derzeit knapp oberhalb der mittleren Trendlinie. Eine Erholung innerhalb des Abwärtstrendkanals hätte derzeit bis ca. 27.500 USD Platz.Insgesamt bleibt der Trend auf dem Wochenchart noch immer abwärtsgerichtet, die zähe Seitwärtsphase der letzten Monate könnte aber zunächst mit einer Erholung aufgelöst werden. Dazu wäre der überverkaufte Stochastik-Oszillator ideal positioniert. Gleichzeitig ist man gut beraten, Erholungsbewegungen nicht überzubewerten und das Ende des Krypto-Winters in Ruhe abzuwarten, denn unterhalb von 18.000 USD droht noch immer ein weiterer Kursrutsch von ca. 30-50%.