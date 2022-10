Gold - Drahtseilakt über dem Jahrestief

Seit Ende September steigen beim Goldpreis dank eines Konters, der fast an den Widerstand bei 1.735 USD reichte, die Chancen für eine nahende Bodenbildung. Zwar wurde der Anstieg wieder abverkauft, doch zuvor weite Teile der vorherigen Verkaufswelle neutralisiert. Nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 1.614 USD versuchen die Bullen aktuell, die nächste Aufwärtsphase einzuleiten. Bisher stellt sich der Bereich um 1.675 USD jedoch als zu starke Hürde dar.Aufgrund der Schwäche der letzten Tage ist zunächst noch mit einem weiteren Test der 1.615-USD-Marke zu rechnen. Ausgehend von diesem starken Support sollte Gold anschließend über 1.660 und 1.675 USD ausbrechen und eine Erholung bis 1.688 USD starten. Darüber wäre ein weitreichendes Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.735 USD aktiv. Sollte es den Bullen dagegen gelingen, die 1.640-USD-Marke weiterhin zu verteidigen, könnte schon ein Anstieg über 1.660 USD den nächsten größeren Kaufimpuls in Richtung 1.688 USD auslösen.Fällt der Wert dagegen unter 1.614 USD zurück, dürfte es kurzzeitig zu Abgaben bis 1.590 und 1.575 USD kommen, ehe sich die „Bremswirkung“ des Anstiegs von Ende September entfalten und der Abverkauf noch vor dem Support bei 1.562 USD in eine steile Kaufwelle übergehen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG