Silber: Letzte Attacken, bevor es steil nach oben geht?

Silber 1 Jahr in USD

Oben ist der an der COMEX registrierte Silberlagerbestand, der dramatisch am Fallen ist. Gleichzeitig nimmt die physische Silberknappheit zu - das unvermeidliche Ergebnis einer langfristigen Preismanipulation nach unten.Die Zutaten für den nächsten Preisanstieg auf 50 USD und mehr, sind gegeben. Heutzutage gibt es mehr Menschen denn je, die verstehen, dass der Silberpreis künstlich gedrückt wurde. Dies war 1980 oder 2011, als Silber bereits 2x an die 50 USD-Marke herangelaufen ist, nicht der Fall. Wir denken, dass es so ein Setup bislang noch nie gegeben und es wäre schade, es nicht für eine Spekulation zu nutzen.Neben der explosiven Lage an der Terminbörse und bei den Lagerbeständen kommt hinzu: Die meisten Portfolios haben eine sehr kleine Allokation in Gold und keine in Silber. Platzen weiter die Anleihekurse, eine Anlageklasse, die hoch gewichtet und sehr gefährlich geworden ist, wird es Fluchtgeld in alternative Assets (wie vielleicht auch Silber) geben. Für den sehr kleinen und engen Silbermarkt reicht ein kleiner Funken dieses Anleihegeldes zur Explosion.Die Netto-Short-Position reduzierte sich in der letzten Woche leicht von -9.085 auf -8.857 Kontrakte, was immer noch klar im antizyklischen Kaufbereich liegt.© Sascha Opel Rohstoffraketen.de - Auszug aus dem deutschsprachigen Börsenbrief für Rohstoff-, Gold- und Minenaktien