Kitco-Umfrage: Goldmarkt verzeichnet verwirrte Stimmung

Erneut steht Gold auf Messers Schneide, nachdem es die Woche unter 1.650 Dollar je Unze beendete. Es ist unwahrscheinlich, dass die verwirrte Stimmung am Markt eine klare Richtung für das Edelmetall in dieser Woche angeben wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 17 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (41%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere sechs (35%) erwarten einen Preisrückgang, während vier (24%) neutral eingestellt waren.Außerdem gaben auch 473 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 200 (43%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 169 (37%) prognostizierten eine Preisabnahme, während 94 (20%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de