Tavi Costa: Gold, Silber und Kupfer werden nicht verschwinden

In einem Gespräch mit Investing News meinte Tavi Costa, Partner und Portfoliomanager bei Crescat Capital, dass seine Firma eine langfristige Sicht auf inflationäre Vermögenswerte einnimmt und teure Finanzwerte wie Mega-Cap-Aktien short geht. "Die offensichtlichen Titel funktionieren in der Regel nicht", erklärte er. "Die offensichtlichen Spielereien sind Software, Technologie, Krypto - all diese Dinge sind die Dinge, die in diesem Jahr tatsächlich deutlich gesunken sind. Und ich denke, dass es in diesen Bereichen noch mehr zu holen gibt."Seiner Ansicht nach sind Rohstoffe ein Marktsegment, das aus einer Vielzahl von Gründen funktionieren sollte. Dazu gehören laut Costa die Deglobalisierung, die Trends auf dem Arbeitsmarkt, die Entwicklung der Infrastruktur und viele andere Faktoren. Er erklärte, dass Produzenten und Entwickler für eine Vielzahl von Anlegern attraktiv sind, weil sie leichter zu bewerten sind, während das Verständnis von Unternehmen in der Explorationsphase einige geologische Kenntnisse erfordert.Er betonte, wie wichtig es ist, sich frühzeitig auf makroökonomische Trends einzustellen, wie sie sich seiner Meinung nach bei den Rohstoffen abzeichnen. "Niemand konzentriert sich wirklich auf Silber, (aber) Silber wird nicht verschwinden, Gold wird nicht verschwinden, Kupfer wird nicht verschwinden. Das alles wird uns noch viele, viele Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte begleiten", so Costa. "Ich denke, dass Value- und Makro-Investoren den Ansatz verfolgen sollten, Dinge zu kaufen, die billig sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie sich sehr gut entwickeln."© Redaktion GoldSeiten.de