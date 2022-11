Nine Mile Metals erbohrt in seinem California-Lake-Projekt in New Brunswick ein VMS-System

VANCOUVER, 1. November 2022 - Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWE: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es bei seinem ersten Bohrprogramm im California-Lake-Projekt im weltberühmten Bathurst Mining Camp in New Brunswick ein VMS-System erbohrt und bestätigt hat.In California Lake wurden zwei Orientierungsbohrungen niedergebracht, um den geophysikalischen Trend zu durchschneiden, der vom Late-Time-Leitwert in den neu verarbeiteten MegaTEM-Daten definiert wurde, wie sie von EarthEx Geophysical Solutions Inc. (EarthEx") definiert wurden. Die Bohrungen bestätigten sowohl die geologische Sequenz als auch die Struktur, von der bekannt ist, dass sie die Mineralisierung beherbergt. Nachdem ein Basismodell erstellt worden war, wurde ein 89 Meter tiefes Bohrloch mit einer Neigung von -45 Grad in westlicher Richtung niedergebracht, das zwischen 43,00 und 57,00 Metern Sulfide durchschnitt, einschließlich zahlreicher Zonen mit massiver Cu-, Pb-, Zn-, Ag- und Au-haltiger sowie BMC-artiger und VMS-Mineralisierung, wie auf den vier Fotos unten zu sehen ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68050/NINE-News2022.11.01-CaliforniaFINAL_DE_PRcom.001.jpegAbbildungen 1 & 2: Bestätigter VMS-Bohrkern (Cu-Pb-Zn-Ag-Au), California-Lake-Projekt, NB KanadaWir freuen uns, dass wir in unserem Bohrprogramm der Phase 1 in unserem California-Lake-Projekt ein VMS-System bestätigen und das Portfolio von Nine Mile um ein tragfähiges VMS-Explorationsprojekt erweitern konnten. Wir befinden uns noch im Anfangsstadium dieses Bohrprogramms, was jedoch ein weiterer Beweis dafür ist, dass unser wissenschaftlicher, technologisch führender Explorationsprozess weiterhin Ergebnisse liefert. Wir werden uns auch künftig von unseren einzigartigen Explorationsprozessen leiten lassen, und die nächsten Schritte werden darin bestehen, die Proben für unser internes XRF-Screeningverfahren zu messen, fotografieren, protokollieren und schneiden, um die Probenabschnitte für eine zertifizierte Laboranalyse bei ALS Global Labs in North Vancouver, British Columbia, zu identifizieren. Wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse aus unserem Bohrprogramm bei California Lake zu melden, sagte Patrick J. Cruickshank, MBA, CEO & Director.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68050/NINE-News2022.11.01-CaliforniaFINAL_DE_PRcom.002.jpegAbbildungen 3 & 4: Zusätzlicher VMS-Kern, California-Lake-Projekt, BMC, New Brunswick, KanadaUnser einzigartiger Explorationsprozess ist weiterhin erfolgreich, und wir freuen uns darauf, unser aktuelles Bohrprogramm abzuschließen und über weitere Ergebnisse zu berichten, sagte Gary Lohman, P.Geo, Director & VP Exploration.Die Veröffentlichung von technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Gary Lohman, B.Sc., P. Geo., VP Exploration, geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens fungiert und nicht unabhängig vom Unternehmen ist.Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten mit kritischen Mineralien (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von Minerals for Technology (MFT), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.IM NAMEN VON Nine Mile Metals Ltd.Patrick J. Cruickshank, MBACEO und DirectorT: 506-804-6117E: patrick@ninemilemetals.comSuite 350 - 1650 West 2nd AvenueVancouver, BC, V6J 1H4(T) 604.428.5171www.ninemilemetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) ein 89-Meter-Loch gebohrt wurde, das Sulfide zwischen 43,00 und 57. 00 Meter, einschließlich zahlreicher Zonen mit massiver Cu-, Pb-, Zn-, Ag-, Au-haltiger VMS-Mineralisierung enthält, (b) unser wissenschaftlicher, technologisch führender Explorationsprozess weiterhin Ergebnisse liefert, (c) das Unternehmen weiterhin von unseren einzigartigen Explorationsprozessen angetrieben wird und die nächsten Schritte darin bestehen werden, die Proben zu erfassen, zu fotografieren, Die nächsten Schritte werden das vermessen, fotografieren, protokollieren und schneiden der Proben für unser internes XRF-Screening-Verfahren sein, um die Probenabschnitte für eine zertifizierte Laboranalyse zu identifizieren. (d) Das Unternehmen freut sich darauf, weitere Ergebnisse von unserem Bohrprogramm bei California Lake zu melden, und (e) Der einzigartige Explorationsprozess des Unternehmens ist weiterhin erfolgreich und wir freuen uns darauf, unser aktuelles Bohrprogramm abzuschließen und über weitere Ergebnisse zu berichten. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 