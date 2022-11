Hammer-Hack?!, Zeitenwende durch Italien?, Digitaldiktatur & SNB Riesenverlust

Die Übersterblichkeit ist weiter ein Thema, in Deutschland liegt sie bei ca. 20%. In Italien könnte die neue Regierung eine Zeitenwende einläuten.Das Verbrenner-Aus steht vor dem Aus und auch die Grenze für Bargeldzahlungen soll wieder deutlich angehoben werden. Laut Prof. Prasad, zitiert in der NYT, könnte digitales Zentralbankengeld so ausgestattet werden, daß es automatisch weniger wird, ganz zu schweigen von den eingebauten Kontrollmöglichkeiten.In England soll die Ex-Außenministerin Truss Opfer von Spionage geworden sein, bei der private Kommunikation abgehört worden sein soll, u.a. zum Ukraine-Krieg. Laut Kim Schmitz ("Dotcom") habe Truss US-Außenminister Blinken umittelbar nach dem Angriff auf die Nord Stream Röhren mitgeteilt haben: " Es ist vollbracht".In der Schweiz wird die SNB zum Milliardengrab. In den 9 Monaten bis Ende September 2022 häuft sie einen Verlust von 142,4 Mrd. Franken an. Der Hedge-Fonds funktioniert nicht bei fallenden Märkten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)