Warum die Pechsträhne von Gold bald enden könnte

Der Goldmarkt beginnt den November mit einer Pechsträhne. Können die Bullen endlich eine Wende herbeiführen? Ihr erster Test wird darin bestehen, die Unterstützungslinie zu verteidigen, die durch die Tiefststände im September und Oktober gebildet wurde. Obwohl der Goldmarkt im Oktober zum siebten Mal in Folge einen monatlichen Rückgang verzeichnete und damit die schlimmste monatliche Verlustserie seit 50 Jahren verzeichnete, erreichten die Tagespreise keine neuen Jahrestiefststände. Trotz eines weiteren Verlustmonats scheint der Verkaufsdruck nach unten zu schwinden. Die Goldpreise haben sich in den letzten Wochen innerhalb einer enger werdenden Spanne konsolidiert und sind heute (1. November) sogar über die Abwärtstrendlinie gestiegen.Ein entscheidender Ausbruch über den Konsolidierungsbereich unter der Marke von 1.750 Dollar würde sich zum Jahresende hin positiv auswirken, während eine Verletzung der Unterstützung bei 1.600 Dollar je Unze eine weitere Verkaufswelle auslösen könnte. Die Goldbullen könnten auf dem Silbermarkt, der eine gewisse relative Stärke aufweist, eine gewisse Ermutigung finden. Das Konsolidierungsmuster von Silber zeigt im Gegensatz zu dem von Gold eine aufwärts gerichtete Unterstützungslinie. Solange Silber über seinem Tief von Ende August handelt, wird es weiterhin eine positive Divergenz zu Gold aufweisen. Wenn Silber führt, ist das im Allgemeinen ein positives Zeichen für den Edelmetallmarkt.Natürlich hat der Silbermarkt noch einiges zu tun, um einen bedeutenden Aufwärtstrend zu etablieren. Derzeit bewegt er sich innerhalb einer Bandbreite mit einer leichten Tendenz nach oben. Ein starker Schlusskurs über 21 Dollar würde auf einen neuen Aufwärtstrend hindeuten. Das wichtigste fundamentale Hindernis für höhere Metallpreise ist das Ausbleiben einer Atempause durch die Zinserhöhungen der Federal Reserve. Die Fed hat ihre aggressivste Straffungskampagne seit Jahrzehnten eingeleitet. Und bisher haben die Entscheidungsträger der Fed noch nicht signalisiert, dass sie die Absicht haben, damit aufzuhören.Sie werden am Mittwoch zusammentreten, um ihre jüngste Entscheidung bekannt zu geben. Die Märkte haben bereits eine weitere überproportionale Erhöhung der Zinssätze um 0,75% eingepreist. Angesichts des Ausmaßes der Zinserhöhungen und des entsprechenden Anstiegs des Wechselkurses des US-Dollar hätten die Gold- und Silbermärkte im Jahr 2022 viel stärker fallen können, als sie es tatsächlich getan haben. Eine Anlage in Gold zu Beginn des Jahres hat sich besser entwickelt als eine Allokation in langfristige Anleihen oder einen Aktienmarkt-Indexfonds (trotz der großen Aktienrally im Oktober). Die Edelmetallmärkte haben sich für die Bullen, die angesichts des Inflationsausbruchs in der Wirtschaft im Stil der 1970er Jahre hohe Erwartungen hatten, immer noch enttäuschend entwickelt.Die Inflation erweist sich als hartnäckig. Die Bereitschaft der Fed, sie zu bekämpfen, könnte sich als vorübergehend erweisen. Unabhängig vom Ausgang der bevorstehenden Wahlen werden die Zentralbanker wahrscheinlich nicht viel politische Unterstützung für weitere Zinserhöhungen finden. Die Regierung steht vor einem massiven Anstieg der Kreditkosten bei einer rekordverdächtigen Schuldenlast von 31 Billionen Dollar, während die Wirtschaft im Jahr 2023 vor einer potenziell verheerenden Rezession aufgrund des Immobilienmarktes steht. Unabhängig davon, ob politische oder wirtschaftliche Faktoren die Fed schließlich dazu zwingen, das Handtuch zu werfen, werden die Zinserhöhungen irgendwann ein Ende finden. Die politischen Entscheidungsträger mögen eine Art Sieg über die Inflation verkünden, aber sie werden nicht in der Lage sein, den Schaden rückgängig zu machen, den sie bereits angerichtet haben.Die Lebenshaltungskosten werden nicht wieder auf das Niveau von vor 2020 zurückgehen. Sie werden weiter steigen, da die Kaufkraft der Währung weiter sinkt. Die Entwertung der Währung ist ein ständiges Merkmal unseres Fiatgeldsystems. Das Einzige, was sich ändert, ist die Rate der Entwertung. Selbst wenn es der Fed gelingen sollte, die "offizielle" Inflationsrate auf ihr 2%-Ziel zu senken, würde dies zu der jüngsten Inflationswelle hinzukommen, die über dem Zielwert liegt (8% bis 10%). Im Laufe der Zeit reagiert der Goldpreis umgekehrt auf die kumulative Zerstörung der Kaufkraft des US-Dollar. In Anbetracht des Ausmaßes des jüngsten und anhaltenden Rückgangs des realen Wertes der Federal Reserve Note könnten Gold - und auch Silber - bald einen großen Nachholbedarf haben.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 1. November 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.