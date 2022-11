Technische Marktanalyse vom 02.11.2022: Gold

Der Gold-Preis befindet sich weiterhin im Abwärtstrend. Die jüngste kleine Unterstützungszone wurde zuletzt nicht ganz erreicht. Dies deutet an, dass die Marktteilnehmer vor diesem Bereich einen gewissen Respekt aufgebaut haben. Die Indikatoren helfen beim Kampf um diese Unterstützung derzeit nicht, da sie sich im neutralen Bereich befinden. Auch die alte langfristige Aufwärtstrendlinie ist weiterhin umkämpft. Somit sucht Gold derzeit weiterhin nach einem Boden.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.Hinweis Redaktion: Herr Geyer ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 4. & 5. November 2022 in München stattfindet.