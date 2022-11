WGC  Goldtrends im dritten Quartal 2022

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte in dieser Woche seinen Bericht "Gold Demand Trends" zu den Angebots- und Nachfragetrends von Gold für das dritte Quartal 2022. Aus diesem geht hervor, dass die Goldnachfrage im diesjährigen Septemberquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 1.181 Tonnen um 28% angestiegen ist. Zusammen mit den ersten beiden Quartalen stieg die Nachfrage in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18% an.Die weltweite Schmucknachfrage erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10% und belief sich auf 523,1 Tonnen.Die weltweite Investmentnachfrage hat sich im dritten Quartal im Jahresvergleich um 47% reduziert und erreichte 123,8 Tonnen. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren stieg in Q3 mit 351,1 Tonnen indes um 36% an.Die Nettoabflüsse der Gold-ETF werden mit 227,3 Tonnen angegeben. Ich Vorjahreszeitraum waren Abflüsse von 26,0 Tonnen verzeichnet worden.