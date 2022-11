Medaro schließt zusätzliche Earn-Ins im Rahmen des Joint-Venture-Abkommens zur Entwicklung der Lithiumextraktionstechnologie ab

Beginn der Planung für Pilotanlage2. November 2022 - Vancouver, B.C. - Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss von zwei wichtigen Meilensteinen im Rahmen des Joint-Venture-Abkommens (das JVA) im Hinblick auf den Betrieb seines Joint Ventures Global Lithium Extraction Technologies Inc. (GLET) bekannt zu geben, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Kommerzialisierung eines neuen, kostengünstigen Verfahrens (die Technologie) zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat gerichtet ist. Insbesondere hat GLET die Technologie erfolgreich in Reagenzgläsern und im Prototypmaßstab getestet und dabei Gewinnungsraten von über 99 % erzielt.Im Rahmen des JVA hat (i) das Unternehmen an seine Joint-Venture-Partner insgesamt 400.000 Stammaktien des Unternehmens begeben und (ii) insgesamt 2.875.000 Stammaktien von GLET erhalten, wodurch sich die Gesamtbeteiligung des Unternehmens an GLET auf 60 % beläuft.Faizaan Lalani, President des Unternehmens, erklärt: Dies ist ein enormer Schritt nach vorne sowohl für die Weiterentwicklung der Technologie als auch für Medaro. Es ist kein Geheimnis, dass Lithium in absehbarer Zukunft sehr gefragt sein wird. Und mit diesem Fortschritt kommen wir unserem Ziel näher, einen Beitrag zu dieser Lieferkette zu leisten. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, die Technologie auf kommerzieller Ebene zu validieren, indem wir zunächst die Entwicklung unserer Pilotanlage planen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSFaizaan LalaniPresidentMedaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay (Ontario), das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay (Quebec), das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan, das Lithiumkonzessionsgebiet Motte in Val DOr (Quebec) und das Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Val DOr (Quebec) besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Global Lithium Extraction Technologies Joint Venture beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:Investor RelationsE-Mail: info@medaromining.comTel: 604 256-5077Web: https://medaromining.com/Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Entwicklung der Technologie und die Planungen für die Pilotanlage, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Relevante Risiken beinhalten die Fähigkeit des Joint Ventures, die Technologie wie beabsichtigt und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zu entwickeln. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 