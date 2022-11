Troilus entdeckt 4,4 km langen Goldtrend mit Oberflächenproben mit bis zu 32,2 g/t und 25,4 g/t Gold und bietet einen Überblick über die regionalen Explorationsarbeiten

2. November 2022, Montreal, Quebec - Troilus Gold Corp. (Troilus oder das Unternehmen) (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF) stellt einen Überblick über das regionale Explorationsprogramm vom Sommer 2022 auf seinem Konzessionsgebiet Troilus bereit und meldet dessen erste Ergebnisse. Das Konzessionsgebiet befindet sich im nördlichen Zentrum des kanadischen Bundesstaates Quebec im östlichen Teil des Grünsteingürtels Frotet-Evan.Zwischen Mai und Oktober führte Troilus in Zusammenarbeit mit den Firmen Dahrouge Geological Consulting und IOS Services Geoscientifiques ein umfangreiches Feldprogramm durch, das sich auf die südlichen und östlichen Bereiche des Konzessionsgebiets konzentrierte. Die Aktivitäten beinhalteten Feldkartierungen und Prospektionsarbeiten, mechanische Schürfgrabungen, Schlitzprobenahmen, Drohnenkartierungen und Boden-/Tillitproben. Im Zuge des Programms entnahm Troilus 2.618 Bodenproben, 1.757 Gesteinsproben, 1.027 Schlitzproben und 1.201 Tillitproben.Bei ersten Auswertungen der Ergebnisse aus dem Ziel Pallador und den umliegenden Claims (siehe Abbildung 1) hat sich ein mehrere Kilometer langer Goldtrend abgezeichnet, der durch eine Ausbissprobe mit 1,5 g/t Gold und mehrere umliegende hochgradige Findlingsproben mit bis zu 32,2 g/t Gold, 25,4 g/t Gold und 9,7 g/t Gold entdeckt wurde (siehe Abbildung 2). Diese Entdeckung stellt ein aussichtsreiches neues Ziel namens Rocket dar, das nach Einschätzung des Unternehmens aus lithologischer und struktureller Sicht mit dem Ziel Regnault von Sumitomo und Kenorland Minerals (80 %/20 %) verbunden sein könnte. Dieses befindet sich etwa 2 km nördlich und hat hochgradige Bohrergebnisse von bis zu 8,47 g/t Gold auf 29,08 m geliefert. Die Ziele Rocket und Pallador sind über eine Straße von der Hauptstraße Route du Nord aus erreichbar, die zu den Hauptmineralisierungszonen und dem Minengelände von Troilus führt.Justin Reid, CEO von Troilus Gold, sagte: Die Entdeckung des Goldvorkommens Rocket in Verbindung mit verschiedenen anderen hochgradigen Oberflächenproben über einen mehrere Kilometer langen Trend ist ein Beweis für das hervorragende geologische und strukturelle Modell, das von unserem Explorationsteam erstellt wurde. Diese sehr ermutigenden Ergebnisse erweitern andere aussichtsreiche regionale Ziele, die auf unserem Konzessionsgebiet identifiziert wurden, und bekräftigen unsere Überzeugung, dass unsere Hauptmineralvorkommen auf dem ehemaligen Minengelände nicht isoliert sind, sondern vielmehr Teil eines Goldsystems mit Bezirksgröße sind. Wir sehen weiteren Explorationsarbeiten auf diesem neuen Ziel entgegen und sind sehr zuversichtlich, dass wir diese Ergebnisse mit einem besseren Verständnis des Gebiets weiter ausbauen können.Im Mittelpunkt des regionalen Explorationsprogramms 2022 standen unser Ziel Pallador und die umliegenden Claims, die wir im Mai 2021 von UrbanGold Minerals (UGM) erworben haben. Dieses Gebiet befindet sich 2,5 km südöstlich von Sumitomos hochgradigem Goldziel Regnault (siehe Abbildung 2). Ziel des Unternehmens war es, den hochgradigen Findlingsproben aus dem Jahr 2020, die bis zu 102,5 g/t Gold, 33,3 g/t Gold, 14,1 g/t Gold und 11,3 g/t Gold lieferten, sowie den Ergebnissen eines ersten Bohrprogramms nachzugehen. Dieses Programm wurde 2020 und 2021 bei Pallador absolviert und hatte bis zu 4,74 g/t Gold auf 2,05 m, einschließlich 19,2 g/t Gold auf 0,5 m (Bohrloch UPR-21-09) und 2,02 g/t Gold auf 1,80 m (Bohrloch UPR-20-03) geliefert.Anhand der Ergebnisse der Bodenprobenahmen im B-Horizont konnte ein ausgeprägter Trend von Gold-im-Boden-Anomalien ermittelt werden, die sich über 4,4 Kilometer erstrecken und die Höffigkeit dieser Claims weiter bekräftigen. Darüber hinaus trugen die Ergebnisse hochauflösender geophysikalischer Flugmessungen zur Entwicklung einer strukturellen Interpretation der Region bei, welche darauf hindeutet, dass sich diese Gold-in-Boden-Anomalien in Zonen befinden könnten, die lithologisch und strukturell mit Sumitomos hochgradigem Goldziel Regnault (8,47 g/t Gold auf 29,08 m, Bohrloch 20RDD007 aus dem Jahr 2020) verbunden sind.Mit einem verbesserten geologischen Verständnis des Gebiets führte das Feldarbeitsprogramm 2022 zur Entdeckung des Ziels Rocket, wo Ausbissproben sowie mehrere hochgradige Stich- und Splitterproben, die ein etwa 1 km² großes Gebiet abdeckten, sich stark mit den Gold-im-Boden-Anomalien deckten. Das Ziel Rocket befindet sich Interpretationen zufolge an der östlichen Seite der Regnault-Intrusionsabfolge (Wirtsgestein von Sumitomos Ziel Regnault) und enthält zahlreiche Scherzonen mit Nordwest-Südost-Ausrichtung, wobei sich ein Trend von Findlingen mit hochgradiger Goldmineralisierung mit der Bodenanomalie überschneidet.Wichtigste Ergebnisse der Prospektionsarbeiten bei den Zielen Rocket und Pallador:- 32,2 g/t Gold (Findlingsprobe G721233)- 25,4 g/t Gold (Findlingsprobe G720061)- 23,7 g/t Gold (Findlingsprobe G720001)- 9,7 g/t Gold (Findlingsprobe G722669)- 7,6 g/t Gold (Findlingsprobe G721410)- 4,7 g/t Gold (Findlingsprobe G720169)- 4,4 g/t Gold (Findlingsprobe G720004)- 3,2 g/t Gold (Findlingsprobe G720169)- 1,5 g/t Gold (Outcrop sample G722422)- 1,4 g/t Gold (Findlingsprobe G721315)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68061/221102_Regional ExplorationDEPRcom.001.jpegAbbildung 1 - Übersichtskarte des Konzessionsgebiets Troilus mit den Gebieten, die im Rahmen des regionalen Explorationsprogramms 2022 erkundet wurdenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68061/221102_Regional ExplorationDEPRcom.002.jpegAbbildung 2 - Ziele Pallador und Rocket mit den wichtigsten Ergebnissen der ProspektionsarbeitenAlle Strich- und Splitterproben wurden von Hand entnommen, mit einem GPS-Gerät geortet, in Säcke verpackt und versiegelt und zur Untersuchung an die Einrichtung von ALS Laboratory, einem zertifizierten kommerziellen Labor, überstellt. Jede Probe (500-g-Teilprobe) wurde standardmäßig auf 85 % (75 Mikrometer Siebgröße) zerkleinert. Die Proben wurden mittels Brandprobe (50 g) und AAS-Verfahren auf Au untersucht. Zusätzlich zur Ermittlung des Goldgehalts führte ALS eine Multi-Element-Analyse (ME-ICP61-Analyse) von 33 Elementen durch, wobei ein Aufschluss mit vier Säuren mit abschließendem ICP-AES-Verfahren verwendet wurde.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Kyle Frank, P.Geo., Explorationsmanager, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Frank ist ein Angestellter von Troilus und steht gemäß NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen. Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec, wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfläche von 1.420 km² im Grünsteingürtel Frotêt-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. 