WTI-OIL - wird dies eine Umkehr?

Quelle Chart: StockCharts.com

Das Rohöl der Sorte WTI orientierte sich zum Sommerausklang tatsächlich weiter abwärts in Richtung der Unterstützung von 76,42 USD. Seither erlebt das schwarze Gold allerdings eine interessante Entwicklung, sodass man eine Umkehrformation aka inverser S-K-S unterstellen kann. Sollte es daher zu keinen neuen Reaktionstiefs unterhalb von 86,50 USD kommen, könnte sich eine positive Entwicklung in Richtung von 95,00 bzw. 100,00 USD je Barrel für die kommenden Wochen eröffnen.Unterhalb von 86,50 USD per Tagesschluss, droht hingegen eine neuerliche Preisschwäche, welche das WTI-OIL in Richtung von 81,71 USD bzw. 76,42 USD zurückführen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.