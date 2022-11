Gold, Kupfer rutschen ab - Powell macht Hoffnung auf Fed-Kehrtwende zunichte

Der Goldpreis fiel am Donnerstag und machte damit die jüngsten Gewinne wieder zunichte, da die aggressiven Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen zunichte machten, während die Kupferpreise auch durch die Unsicherheit über die Rücknahme der chinesischen Nullzins-Politik beeinträchtigt wurden, berichtet Investing.com Die Fed erhöhte die Zinssätze um die erwarteten 75 Basispunkte und erklärte, es sei "sehr verfrüht", eine Pause bei weiteren Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen. Powell deutete zwar an, dass künftige Zinserhöhungen weniger umfangreich ausfallen könnten, doch scheint die Zentralbank weiter vom Ende ihres Straffungszyklus entfernt zu sein als bisher angenommen. Powell sagte, dass die Zinssätze in den USA am Ende des Zyklus wahrscheinlich höher sein werden als bisher erwartet.Die Verluste des gelben Metalls spiegelten die der meisten risikobehafteten Märkte wider, da Powells Äußerungen zeigten, dass der Druck durch einen starken Dollar und hohe Renditen die Risikobereitschaft wahrscheinlich länger als erwartet dämpfen wird. Dennoch wurden die Verluste in dieser Woche durch die wachsenden Erwartungen, dass die Fed im Dezember eine geringere Zinserhöhung vornehmen wird, etwas gemildert. Händler rechnen mit einer 62%igen Chance auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der nächsten Fed-Sitzung.Die Goldbullionpreise sind in diesem Jahr stark gesunken und haben kürzlich ein Zweijahrestief erreicht, da die steigenden Renditen die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold in die Höhe trieben. Das Metall hat in diesem Jahr seinen Status als sicherer Hafen weitgehend verloren und scheint auch als Inflationsschutz versagt zu haben. Da die Inflation in den USA in diesem Jahr hartnäckig hoch bleibt, dürften steigende Zinssätze die Goldpreise in nächster Zeit unter Druck setzen.© Redaktion GoldSeiten.de