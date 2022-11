Deutsche Bank: Gold erlebt schlimmsten Einbruch seit 1869

Der Goldpreis ist im Oktober um 1,6% gesunken und hat damit sieben Monate in Folge nachgegeben, berichtet Yahoo Finance . Dies ist der längste Einbruch seit 1869, wie die Deutsche Bank mitteilt. Ein Großteil dieser Zeit umfasst die Ära, in der der US-Dollar an das Gold gebunden war, was bedeutete, dass sich der Preis des Edelmetalls nicht viel bewegte. Die Analysten der Deutschen Bank merkten jedoch auch an, dass eine solche Pechsträhne in dem halben Jahrhundert, das auf die Abkehr der USA vom Goldstandard und die Beendigung des Bretton-Woods-Währungssystems folgte, nicht zu verzeichnen war.Bullion legte am Dienstag um 1,21% zu und wechselten den Besitzer bei 1.643,56 Dollar je Unze, sind aber seit Jahresbeginn um 11% gefallen. Unterdessen sind die inflationsbereinigten Anleiherenditen angesichts der aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve und anderer Zentralbanken stark angestiegen. Die realen Renditen stiegen von -0,49% im März auf 1,54% im Oktober, und das hat "die Attraktivität eines unverzinslichen Vermögenswerts vermindert, selbst während die Inflation hoch blieb", so die Notiz.Laut Jim Reid, Research-Stratege der Deutschen Bank, hat Gold jedoch trotz des starken Rückgangs in diesem Jahr die meisten anderen nennenswerten Vermögenswerte übertroffen. In einer Notiz vom Dienstag schrieb er, dass Gold - abgesehen von Öl - der Vermögenswert ist, der im Jahr 2022 bisher am nächsten an der Parität liegt. "Auf einer relativen Basis hat es sich also besser entwickelt als praktisch alle anderen globalen Vermögenswerte", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de