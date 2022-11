Reuters-Umfrage: Mit Ende des Straffungszyklus wird sich Gold im nächsten Jahr leicht erholen

Der Goldpreis wird im nächsten Jahr im Durchschnitt 1.712,50 Dollar je Unze betragen und damit gegenüber dem derzeitigen Niveau ansteigen, da ein Ende der Zinserhöhungen in den USA das Interesse der Anleger am Edelmetall wiederbeleben dürfte, wie eine Reuters-Umfrage am Mittwoch ergab. Gold ist von über 2.000 Dollar je Unze im März auf etwa 1.650 Dollar gefallen, da die US-Notenbank und andere Zentralbanken die Zinssätze rasch anhoben, um die Inflation zu bekämpfen, berichtet Yahoo Finance Höhere Zinssätze setzten Gold unter Druck, da sie die Renditen anderer Vermögenswerte wie Staatsanleihen und den Dollar ansteigen ließen, die mit Gold um Investitionen konkurrieren. "Wir werden einen Richtungswechsel bekommen, wenn der Markt davon überzeugt ist, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird", so Frank Schallenberger, Leiter der Rohstoffforschung bei der LBBW. Florent Pele, Analyst bei der Societe Generale, sagte, dass die Renditen von inflationsbereinigten US-Staatsanleihen mindestens bis zum dritten Quartal 2023 positiv bleiben dürften. "Angesichts positiver realer Zinssätze in den USA und steigender Zinssätze in Europa werden die Anleger wahrscheinlich vor nicht renditeträchtigen Anlagen wie Gold zurückschrecken", erklärte er.Die Umfrage unter 39 Analysten und Händlern ergab, dass der durchschnittliche Goldpreis im vierten Quartal dieses Jahres bei 1.660 Dollar und im ersten Quartal des nächsten Jahres bei 1.658 Dollar liegen wird. Die Befragten haben ihre Prognosen seit August gesenkt, als in einer ähnlichen Umfrage ein durchschnittlicher Goldpreis von 1.745 Dollar je Unze im Jahr 2023 vorhergesagt wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass Gold zu weit fällt, da die niedrigen Preise zu mehr Käufen in Asien und bei Schmuck führen werden, so der unabhängige Analyst Ross Norman. "Wir gehen davon aus, dass sich die physische Nachfrage um die 1.550-Dollar-Marke herum beschleunigen wird", meinte er.Für Silber wurde in der Umfrage ein Durchschnittspreis von 19,10 Dollar je Unze im vierten Quartal prognostiziert - ein Rückgang gegenüber dem derzeitigen Niveau von etwa 19,75 Dollar - und 20 Dollar im Jahr 2023. In der Umfrage vor drei Monaten wurde für das Jahr 2023 ein Preis von 20,18 prognostiziert. Anders als bei Gold kommt etwa die Hälfte der Silbernachfrage aus der Industrie. "Die globale Marktabschwächung wird die industrielle Nachfrage nach Silber belasten", erklärte Edward Moya, leitender Analyst bei OANDA.© Redaktion GoldSeiten.de