Caledonia Mining Coporation plc: Erwerb des Goldexplorationsprojekts Motapa

St. Helier, 2. November 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Motapa Mining Company UK Limited erworben hat, die Muttergesellschaft einer simbabwischen Tochtergesellschaft, die eine eingetragene Bergbaupacht für das Goldexplorationsgrundstück Motapa im Süden Simbabwes ("Motapa" oder das "Projekt") besitzt. Das Unternehmen hat den Kauf von der Bulawayo Mining Company Limited, einem britischen Unternehmen in Privatbesitz, getätigt. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben, liegt jedoch unter der behördlichen Offenlegungsgrenze.- Caledonia betrachtet Motapa als äußerst aussichtsreich und strategisch wichtig für seine Wachstumsambitionen in Simbabwe, sowohl was den Standort als auch die Größe betrifft.- Bei Motapa handelt es sich um ein großes Explorationsgrundstück, das an das Goldprojekt Bilboes angrenzt, für das Caledonia im Juli 2022 den Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrags bekannt gegeben hat.- Das Projekt war früher im Besitz von Anglo American Zimbabwe und wurde von diesem erkundet, bevor es sich Ende der 1990er Jahre aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt liegt etwa 75 km nördlich von Bulawayo und umfasst eine Bergbaupacht von etwa 2.200 Hektar.- Das Motapa-Vermögen wurde während des größten Teils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgebaut; Caledonia Mining geht davon aus, dass in dieser Zeit in der Region bis zu 300.000 Unzen Gold gefördert wurden. Obwohl keine der Bergbauinfrastrukturen mehr vorhanden sind, werden die Belege für den historischen Bergbau unserem Explorationsteam eine Orientierungshilfe sein, um die Aussichten in der Region bestmöglich zu verstehen."Wir freuen uns, dass wir den Kauf von Motapa abgeschlossen haben. Angesichts der Größe, der ausgezeichneten geologischen Aussichten und der strategischen Lage in der Nähe von Bilboes war Motapa eine Akquisition mit hoher Priorität für Caledonia. Wir freuen uns darauf, ein Explorationsprogramm für Motapa zu entwickeln, da wir einen großflächigen Goldgürtel im Umfeld des Bilboes-Projekts anpeilen."Da der Zentralschacht bei Blanket nun vollständig in Betrieb ist und die Produktion auf 80.000 Unzen Gold pro Jahr Siehe den technischen Bericht mit dem Titel " Caledonia Mining Corporation plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde. ausgerichtet ist, gehen wir davon aus, dass wir den zusätzlichen Cashflow aus Blanket in unser spannendes Explorations- und Projektentwicklungsportfolio in Simbabwe investieren werden."Der Erwerb von Motapa nach der Unterzeichnung eines Kaufvertrags zum Erwerb von Bilboes und der Erwerb von Maligreen zeigen, dass Caledonia in den letzten 12 Monaten eine Pipeline von hochwertigen Explorations- und Entwicklungsprojekten aufgebaut hat. 