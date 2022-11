Die Bedeutung der Bescheidenheit

Man kann argumentieren, dass die Welt den beklagenswerten Zustand, in dem sie sich heute befindet, vor allem deshalb erreicht hat, weil Akademiker, Politiker und "angesehene Experten" oder "anerkannte Autoritäten" nicht die Bescheidenheit hatten, ihre eigenen Fehler zuzugeben oder zumindest die Grenzen ihres Wissens anzuerkennen. Natürlich ist dies kein neues Übel in unseren Gesellschaften und politischen Systemen.Hybris war eine der schrecklichsten Sünden, vor denen die alten Griechen warnten, und seit der Entstehung der ersten organisierten Gesellschaft hat es zu viele Narzissten in Machtpositionen gegeben, um sie zu zählen. Menschen, die glauben, sie wüssten nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen am besten Bescheid, fühlen sich von Natur aus zu Rollen hingezogen, die es ihnen ermöglichen, ihren Willen, ihre Moral und ihre Werte ihren Nächsten aufzuzwingen.Man kann jedoch argumentieren, dass das Problem heute viel stärker ausgeprägt ist als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in unserer Geschichte. Die moderne Nachrichtenlandschaft, sowohl die Mainstream- als auch die sozialen Medien, die hochgezüchteten Propagandamaschinen aller Industrienationen und unser öffentliches Bildungssystem sorgen dafür, dass gefährliche Figuren wie diese von kaum jemandem in Frage gestellt werden, sobald sie der Öffentlichkeit als de facto "anerkannte" und "weithin akzeptierte" Autoritäten präsentiert werden.Das gilt auch für Politiker, ist aber in der Wissenschaft noch viel gefährlicher. Denn der Durchschnittsbürger kann einen politischen Standpunkt leichter direkt in Frage stellen, wohingegen es unmöglich sein kann, die Vorzüge eines wissenschaftlichen Standpunkts zu beurteilen, da ihm das detaillierte und spezifische Wissen in diesem Bereich fehlt.Daher ist es viel einfacher, jeden Akademiker, vom Professor bis zum Nachwuchswissenschaftler, dem Volk als "Autorität" zu "verkaufen", der man gehorchen und die man niemals in Frage stellen darf. Sie können uns allen ungehindert Ratschläge geben, wie wir unser Leben leben sollen, und sie können sogar die Politik diktieren, obwohl diese Dinge in der Regel Auswirkungen auf Bereiche haben, von denen sie absolut keine Ahnung haben. Sobald sie auf ihrem Podest stehen, werden sie "gesalbt". Sie müssen nicht einmal irgendwelche Qualifikationen, Leistungen oder Berichte von ihren Kollegen vorlegen.Ihr beruflicher Werdegang ist irrelevant, jedenfalls ihre Misserfolge. Wie könnten Sie, der Durchschnittsbürger, mit Ihrem unausgebildeten, unspezialisierten Gehirn auch nur ansatzweise die Einzelheiten ihrer Lebensläufe oder ihrer Forschung beurteilen? Was wissen Sie schon über Klimatologie, über Infektionskrankheiten oder über Makroökonomie? Ist es nicht Hybris Ihrerseits, die jahrzehntelange Hingabe und Arbeit, die jemand anderes in ein einziges Thema investiert hat, abzutun und stattdessen zu glauben, dass Sie es besser wissen als er?Nun, das wären berechtigte Argumente, wenn wir in einer unvoreingenommenen Welt leben würden, in der eine offene Debatte und unabhängiges Denken tatsächlich gefördert würden. In einer solchen Welt würden sich die Experten (und zwar in der Mehrzahl, nicht nur ein handverlesener) öffentlich austauschen, sie würden sich gegenseitig mit Beweisen für unterschiedliche Theorien und mit relevanten, widersprüchlichen Ergebnissen herausfordern. Und jeder Standpunkt würde in einem großen Wettbewerb der Ideen erforscht und hinterfragt werden.Diejenigen Hypothesen und Modelle, die mit den Beobachtungen aus dem wirklichen Leben übereinstimmen und einen genaueren Vorhersagewert haben, würden zu Theorien erhoben werden, und erst dann könnten wir unsere politischen Entscheidungen auf sie stützen. Doch sobald eine bessere Idee auftauchte, wurde die alte auf den Aschehaufen der Geschichte verbannt. Das ist die wissenschaftliche Methode, das ist das Produkt der Vernunft, alles andere, was wir heute sehen, ist das Produkt einer Sektenmentalität.Und es führt zu den Ergebnissen, die man erwarten würde: katastrophal falsche "Theorien", die verheerende Folgen für ganze Nationen, ja für die ganze Welt haben. Vieles davon erleben wir heute in Echtzeit. Der wahnsinnige Fanatismus des Westens und die monomanische Besessenheit seiner Führer von der "grünen" Agenda hat zu einer Energiekrise geführt, die ihresgleichen sucht.In Europa haben die Politik des letzten Jahrzehnts und die verfrühte Abkehr von fossilen Brennstoffen dazu geführt, dass die meisten Länder fast vollständig auf Importe angewiesen sind. Die in die Höhe schießenden Stromrechnungen haben bereits zahllose Haushalte in den Ruin getrieben, und diese selbstverschuldete Krise könnte in diesem Winter sogar Menschenleben kosten.Ein weiterer Bereich, in dem dieses Phänomen schmerzhaft offensichtlich ist, ist die "trübsinnige Wissenschaft". Der Bereich der Wirtschaftswissenschaften hat wohl einige der gefährlichsten "Autoritäten" hervorgebracht, die die Welt je gesehen hat. Sobald sie eine Machtposition innehaben, z. B. in einer Zentralbank oder in einem Finanzministerium, ist das Chaos, das sie anrichten können, erschreckend und wirklich fortwährend.Das liegt daran, dass die breite Öffentlichkeit nicht einmal die grundlegendsten wirtschaftlichen Prinzipien versteht und kein Verständnis für die Geschichte des Geldwesens hat, und sie ist zu Recht durch den verwendeten Jargon eingeschüchtert. Aus diesem Grund können beispielsweise Zentralbanker jedes Mal, wenn ihre Politik schief läuft, die Schuld so leicht von sich weisen, oder "angesehene Wirtschaftswissenschaftler" können unsinnige, aber populäre Ideen als "Fakten" verkaufen, wie wir es bei der "modernen Geldtheorie" gesehen haben.Eine seltene Ausnahme bildet die österreichische Wirtschaftswissenschaft. Die Volkswirtschaftler dieser Schule verstehen sehr gut, dass die Wirtschaft ein äußerst komplexer, lebendiger Organismus ist und dass es so etwas wie einen Homo Oeconomicus oder einen vollkommen rationalen Akteur, der sich genau so verhält, wie ein Modell es vorhersagt, nicht gibt. Nein, solche Kreaturen gibt es nicht, wir haben es nur mit Menschen zu tun, im Guten wie im Schlechten. Wie Walter E. Block es in einem kürzlich erschienenen Artikel ausdrückte:"Ich denke, dass die standhafte Weigerung der Österreicher, wirtschaftliche Vorhersagen zu treffen, im Einklang mit unseren begrenzten Fähigkeiten steht. Wir können die wirtschaftliche Realität erklären und einiges davon verstehen, aber wenn nicht "alles andere konstant ist", was nie der Fall ist, können wir keine Vorhersagen machen, zumindest nicht als Volkswirtschaftler. Intellektuelle Bescheidenheit ist von großem Wert. Sage ich voraus, dass die Mainstream-Volkswirtschaftler eines Tages ihren Fehler in dieser Hinsicht erkennen werden? Ich hoffe es, aber als österreichischer Volkswirtschaftler mache ich so oder so keine Vorhersagen."© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 02.11.2022 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.