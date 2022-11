Will Rhind: Solange das nicht passiert, kann man nicht von einem Tiefpunkt bei Gold sprechen

Ist es angesichts des Goldpreises, der immer noch niedriger ist, als es den meisten Anlegern lieb ist, an der Zeit, einen Boden auszurufen? Nach Ansicht von Will Rhind, CEO von GraniteShares, ist das noch nicht möglich. "Wir können nur dann von einer Bodenbildung bei Gold sprechen, wenn wir gleichzeitig von einem Höchststand des Dollar sprechen, und ich bin mir nicht sicher, ob wir dazu bereit sind, bis wir mehr Klarheit darüber haben, was mit den Zinssätzen passiert", sagte er an Investing News gewandt.Rhind äußerte sich im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche, auf der die Zentralbank die Zinsen zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte anhob. Der kurzfristige Kreditzins der Zentralbank liegt nun bei 3,75% bis 4%. Die Anhebung wurde von vielen Marktbeobachtern erwartet, darunter auch von Rhind, der darauf hinwies, dass die Zinserhöhungen der Fed gut angekündigt wurden. "Ich denke, die eigentliche Schlüsselfrage ist, an welchem Punkt diese Zinserhöhungen zu einem Einbruch in der Wirtschaft führen. Oder tun sie das überhaupt?", sagte er. "Das ist für mich die Schlüsselfrage."Auch wenn es nicht wünschenswert ist, könnte ein Szenario, in dem die Fed weiterhin stark auftritt, Gold zugute kommen. "Wenn es zu einer weiteren Marktverwerfung aufgrund eines politischen Fehlers kommt, wenn die Fed die Dinge zu weit treibt und eine Rezession verursacht, insbesondere eine harte Landung ... (und) das auf die breitere Wirtschaft durchschlägt, könnten wir eine Situation wie im Jahr 2008 erleben, als Gold tatsächlich sehr gut abschnitt, nicht unbedingt wegen irgendetwas anderem, als dass die Leute in hochwertige Anlagen flüchteten - Gold war einer der erstklassigen Orte, an den die Leute gingen", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de