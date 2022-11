Mysteriöse Käufer erstaunen Goldmarkt - Teil 2

Wer könnten diese mysteriösen Käufer sein, die den Goldmarkt so erstaunten? In Teil 1 wurden einige Zentralbanken erwähnt, die die Kapazitäten für derartige Käufe haben: China, Russland, ölexportierende Länder wie Saudi-Arabien, die VAE und Kuwait, sowie Indien. Bloomberg, laut Yahoo Finance, liefert eine genauere Aufschlüsselung dieser Länder.Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gibt selten bekannt, wie viel Gold ihre Zentralbank kauft. Im Jahr 2015 gab die People's Bank of China einen Anstieg ihrer Goldreserven um fast 600 Tonnen bekannt und schockierte damit die Marktbeobachter nach sechs Jahren des Schweigens. Seit 2019 hat das Land keine Veränderung seiner Goldbestände gemeldet, was Spekulationen nährt, dass es unbemerkt Gold gekauft haben könnte.Handelsdaten zeigen, dass das Land enorme Mengen an Goldbarren importiert hat. China hat in diesem Jahr bisher 902 Tonnen Gold importiert und damit die Gesamtmenge des letzten Jahres bereits übertroffen. Das ist zusätzlich zu den mehr als 300 Tonnen, die die Minen des Landes normalerweise jedes Jahr produzieren. Für China war die Notwendigkeit, eine Alternative zum Dollar zu finden, der seine Reserven dominiert, selten so groß wie heute. Die Spannungen mit den USA sind nach den Maßnahmen gegen die dortigen Halbleiterunternehmen groß, während der Einmarsch Russlands in der Ukraine gezeigt hat, dass Washington bereit ist, die Zentralbankreserven zu sanktionieren.Russland ist das zweitgrößte Goldförderland der Welt und produziert normalerweise mehr als 300 Tonnen im Jahr. Vor Februar 2022 exportierte es das Metall in Handelszentren wie London und New York, aber auch in Länder in Asien. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist das russische Gold im Westen nicht mehr willkommen, und China und Indien zögern, große Mengen zu importieren. Damit besteht die Möglichkeit, dass die Zentralbank einspringt, um diese Lieferungen zu kaufen, aber die gesamten Devisenreserven Russlands, einschließlich Gold, sind in diesem Jahr zurückgegangen. Russlands Dollar- und Euro-Reserven wurden durch die Sanktionen eingefroren, was es für die Zentralbank weniger attraktiv macht, sie aufzustocken. Außerdem weist sie ihre Goldbestände nicht gesondert aus.Das Land war in der Vergangenheit ein massiver Goldkäufer, der sechs Jahre lang Gold anhäufte, bevor es mit dem Ausbruch der Pandemie aufhörte. Im Februar, nach der Invasion in der Ukraine, erklärte Russland, dass es bereit sei, Gold zu einem bestimmten Preis zu kaufen, aber der stellvertretende Gouverneur Alexej Zabotkin sagte letzten Monat, dass Käufe nicht mehr sinnvoll seien, da sie die Geldmenge und die Inflation in die Höhe treiben würden.Nur wenige Länder haben die diesjährige Energiekrise besser überstanden als die Ölexporteure der Golfstaaten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait haben alle einen Gewinn erzielt, und einige von ihnen haben ihr Geld über Staatsfonds in ausländische Anlagen gesteckt. Möglicherweise haben sie Gold zur Diversifizierung herangezogen. Saudi-Arabien verfügt über den größten Goldbestand in der arabischen Welt, hat aber seit 2010 keine Veränderungen in seinen Beständen gemeldet. Damals führte ein "Unterschied in der Buchhaltung" zu einer Verdoppelung der Reserven auf 323 Tonnen.Die indische Zentralbank hat schon früher große Goldkäufe getätigt und im Jahr 2009 insgesamt 200 Tonnen vom Internationalen Währungsfonds erworben. Seitdem hat sie ihre Käufe eher schrittweise getätigt und den Markt zeitnah informiert. Angesichts des Drucks auf ihre Währung hat sie in diesem Jahr möglicherweise vor größeren Goldkäufen zurückgeschreckt. Dies wurde durch die starken Edelmetallimporte für den Konsumsektor des Landes in den letzten Monaten noch verschärft.© Redaktion GoldSeiten.de