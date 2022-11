Capital Economics: Goldpreis nächstes Jahr bei 1.700 Dollar - Aussichten für Fed & Dollar ändern sich

Obwohl der Goldpreis als Reaktion auf die falkenhafte Haltung des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell gefallen ist, wird der Weg des Goldes im nächsten Jahr von Gewinnen bestimmt sein, so Capital Economics in seiner jüngsten Prognose. "Wir prognostizieren, dass die Preise [für Gold und Silber] von heute 1.630 Dollar und 18 Dollar je Unze bis Ende 2023 auf 1.700 Dollar und 19,5 Dollar steigen werden", so Edward Gardner, Rohstoffvolkswirtschaftler bei Capital Economics, laut Kitco News Capital Economics ist nicht davon überzeugt, dass die US-Notenbank noch lange an der Zinswende festhalten kann. "Die Gold- und Silberpreise sind nach den aggressiven Äußerungen von Fed-Chef Powell gefallen. Aber wenn wir Recht haben, dass die US-Zinsen nicht so stark steigen werden, wie die Märkte erwarten, sollten die Gold- und Silberpreise nächstes Jahr steigen", erklärte Gardner am Donnerstag. "Die Gold- und Silberpreise stiegen zunächst, nachdem die US-Notenbank beschlossen hatte, ihren Leitzins um 75 Basispunkte anzuheben. Kurzfristig nahmen die Anleger die Entscheidung als "taubenhaft" wahr."Hinzu kommt, dass der US-Dollar, der ein großes Hindernis für das Edelmetall war, im nächsten Jahr seinen Höchststand erreichen und dann abnehmen wird, was dem Gold zu einer Erholung verhelfen wird. "Ein stärkerer Dollar macht den Kauf von Gold und Silber, das außerhalb der USA in Dollar gehandelt wird, teurer. Wenn wir Recht haben und die Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums etwa Mitte nächsten Jahres ihren Tiefpunkt erreicht, dann wird unserer Meinung nach eine verbesserte Risikobereitschaft zu einem schwächeren Dollar führen", schrieb Gardner.Und das letzte Element, das die Preise ankurbeln wird, ist die Nachfrage nach Gold, die robust sein wird, insbesondere wenn es um die Käufe der Zentralbanken geht, so Gardner weiter. "Die Zentralbanken haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres 673 Tonnen Gold gekauft, was ein Mehrjahrzehnthoch für den Zeitraum Januar bis September darstellt", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de