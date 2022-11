Die Lage an den Märkten - Entwicklung verarbeitendes Gewerbe - BOE

Quelle: Bloomberg, Eigene Darstellung.

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 0,9788 (06:00 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 0,973 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 147,84. In der Folge notiert EUR-JPY bei 144,71. EUR-CHF oszilliert bei 0,98767.Die Kapitalmärkte verdauten gestern die Pressekonferenz der Federal Reserve. Es scheint sich verstärkt eine „falkenhafte“ Interpretation der Worte Powells durchzusetzen, der erwähnte, dass die Federal Reserve sich aktuell genötigt sieht, schärfer gegen die Inflation vorzugehen, als man noch im September erwartet hatte. In der Folge gaben nicht nur die Aktienmärkte in ihrer Gesamtheit weiter nach, auch der US-Anleihemarkt gab mit einer deutlich verstärkten Inversion der Zinskurve ein bärisches Signal.Der US-Dollar profitiert hingegen wieder von seiner Rolle als sicherer Hafen, wie auch von der gestiegenen Zinserwartung am kurzfristigen Ende der Zinskurve. Gold versucht sich an einer Bodenbildung und drehte wiederholt an der Unterstützungszone im Bereich von 1614 - 1620 USD / Unze.Die US-Notenbank kann sich ein falkenhaftes Auftreten - auch bei doppeltem Mandat - mehr leisten als andere westliche Notenbanken. Ein Vergleich der PMI des verarbeitenden Gewerbes zeigt den Unterschied in der wirtschaftlichen Entwicklung auf. So stieg der S&P Global Manufacturing Index für die USA zuletzt von 49,9 Punkten auf 50,4 Punkte und erreichte damit wieder das Expansionsniveau über der 50 Punkte-Marke.Völlig anders ist die Lage in Europa: das europäische Pendant für das verarbeitende Gewerbe verdeutlicht das Ausmaß der kommenden Rezession. So fiel der Indikator für die gesamte Eurozone von 48,4 auf 46,4 Punkte. Kein großes europäisches Land befindet sich noch über der 50 Punktemarke, in keinem gibt es steigende Werte, wie die nachfolgenden Tabelle aufzeigt. Zum Vergleich finden Sie in der Spalte auf der rechten Seite die Entwicklung der USA.Die Entwicklung der asiatischen Ländern unterscheidet sich von Europa ebenfalls signifikant. Während die dortigen Volkswirtschaften im Herbst letzten Jahres in geringerem Maße ihr Potenzialwachstum ausgeschöpft haben, sind sie von der Krise in den westlichen Ländern weniger betroffen. Die Rückgang in den PMI Daten ist geringer, teilweise können sich die Länder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten halten.Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Länder damit auch besser die Krise überwinden, als es die europäischen Länder tun. Am Kapitalmarkt muss sich das nicht sofort in den Aktienmarktrenditen widerspiegeln. In der ersten Reaktion werden meist alle Märkte abverkauft. In der später folgenden Aufwärtsbewegung wird sich jedoch die Spreu vom Weizen trennen. Empfehlenswert könnte vor diesem Hintergrund besonders ein Blick nach Indonesien und Vietnam sein, wenn Investoren nach langfristigen Investments im asiatischen Raum suchen.Die Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte durch die Bank of England ist von den Märkten korrekt antizipiert worden. Die Abstimmung erfolgte nicht einstimmig, sondern mit sieben Stimmen für die Zinserhöhung und je einer Stimme für eine Erhöhung um 50 bzw. 25 Basispunkte. Womit ist für die Zukunft zu rechnen? Nach den neuen Leitlinien des Ausschusses erscheinen weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich. In der Höhe sollten diese jedoch geringer ausfallen. Ein Zinsschritt um 50 BP ist unser präferiertes Szenario. Gegenüber dem Euro stellen wir das britische Pfund weiter auf "Neutral".Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den USD gegenüber dem EUR favorisiert. Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den USD gegenüber dem EUR favorisiert. Ein Überschreiten des Widerstandsniveaus bei 1.0300 - 1.0330 neutralisiert den positiven Bias des USD. Soweit auf Basis solcher Informationen im Hellmeyer Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Hellmeyer Reports, die in dem Hellmeyer Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Hellmeyer Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Hellmeyer Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Hellmeyer Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.