George Gammon über die Geldpolitik der Federal Reserve

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit George Gammon über die Geldpolitik der US-Notenbank. Die Federal Reserve hat kürzlich ihre vierte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte beschlossen.Der renommierte Experte für Makroökonomie glaubt, dass sich die Fed nun mit den Folgen ihres zu langen Wartens in Bezug auf die Zinserhöhungen konfrontiert sieht. Seiner Meinung nach ist die aggressive Zinserhöhungspolitik der Zentralbank Teil der Bemühungen, den Wert des US-Dollars zu manipulieren.Gammon glaubt zudem, dass sich die Märkte organisch erholen werden, sobald die Fed ihre Einmischung mit ihrer aggressiven Inflationsbekämpfungsstrategie einschränkt. Er sagt: "Lassen wir die Preise sich selbst regulieren, das wird all diese Probleme lösen. Werden wir erheblich leiden? Auf jeden Fall."Er erörtert weiterhin, wie eine mögliche Rezession die Fed dazu veranlassen könnte, ihre Zinserhöhungspolitik zu lockern, was bei fallenden Preisen eine Reihe von Kaufgelegenheiten schaffen könnte. "Wir stehen kurz vor einem Richtungswechsel der Fed. Das wird für die Anleger großartig sein. Das sollte Ihnen eine ganze Reihe von Kaufgelegenheiten bieten, um sie langfristig zu halten."© Redaktion GoldSeiten.de