Starker Bullenmarkt in Silber steht bevor, sobald der Dollar ausbricht

Silber hat derzeit drei unwiderstehliche Eigenschaften: Zum einen ist es historisch gesehen sehr billig, insbesondere wenn man die steigende Inflation der letzten Zeit berücksichtigt. Eine weitere ist, dass es, wie Metalle im Allgemeinen, auf einen robusten Bullenmarkt zusteuern wird, wenn der Dollar in einen schweren Bärenmarkt einbricht. Die Argumente dafür, warum der Dollar einbrechen dürfte, wurden bereits in der parallelen Goldmarkt-Aktualisierung dargelegt, ebenso wie die anderen Faktoren, die für einen steigenden Silberpreis sprechen, wie z. B. die Ausbrüche von Kupfer und Öl nach oben, so dass sie hier nicht wiederholt werden.Die dritte Eigenschaft ist, dass Silber als Sachwert mit innerem Wert seinen Wert behält und wie Gold im Preis steigt, wenn die Inflation in Richtung Hyperinflation ansteigt, und dass es für den alltäglichen Tauschhandel in Situationen, in denen man etwas von Wert eintauschen muss, um das zu bekommen, was man braucht, praktischer ist als Gold, anstatt zu versuchen, einen Haufen wertloser Geldscheine weiterzugeben.Auf dem jüngsten 4-Monatschart von Silber können wir die große weiße Kerze sehen, die sich am Freitag bei starkem Volumen bildete und die Akkumulationslinie deutlich nach oben trieb, was ein positives Zeichen ist. Diese Bewegung, die mit einem starken Anstieg des Goldpreises und einem starken Rückgang des Dollar zusammenfiel, brachte den Preis bis zum Widerstand an der oberen Grenze der jüngsten Handelsspanne.Auf dem 1-Jahreschart können wir sehen, wie der Preis im Sommer zurückfiel. Der Durchbruch der Unterstützung im Bereich der 22-Dollar-Marke kam etwas überraschend, war aber auf eine Kombination aus einem stark steigenden Dollar, der im oberen Teil dieses Charts zu sehen ist, und einem Trend zu steigenden Zinsen in den USA zurückzuführen.Seit Mitte Juli hat der Kurs jedoch ein Basismuster ausgebildet, das einem Schulter-Kopf-Schulter-Tief oder einem Triple Bottom nahe kommt, und die Dauer dieses Musters hat es ermöglicht, dass der 200-tägige gleitende Durchschnitt näher an den Kurs heranrückt und die Abwärtsdynamik nachlässt, wie der MACD-Indikator zeigt, was eine Erholung wahrscheinlicher macht. Und es sollte beachtet werden, dass eine solche Erholung, wenn sie sich infolge des Ausbruchs des Dollar aus seinem parabolischen Aufwärtstrend entwickelt, ein Knaller sein könnte, der den übergeordneten Widerstand leicht überwindet.