Starker Goldbullenmarkt steht bevor, wenn der Dollar ausbricht...

In den kommenden Jahren werden viele Anleger auf die vergangenen Wochen und Monate als eine weitere große verpasste Chance zurückblicken, die sich in die Liste der verpassten Chancen einreiht, die die meisten von uns führen oder im Kopf haben.Diese großartige Gelegenheit ist der Edelmetallsektor, der nun kurz vor einem Aufschwung steht. Dies wurde den Abonnenten bereits in dem Artikel vom 24. Mai und in dem Erinnerungsartikel vom 30. Mai mitgeteilt, der einen wichtigen 5-Jahreschart für den Dollar-Index enthielt, das seine parabolische Abwärtsbewegung zeigt, sowie einen Link zu einem wichtigen und vorausschauenden Artikel von Adam Hamilton, der ein starkes Argument für eine Investition in den Sektor jetzt darstellt.Die gute Nachricht ist, dass der Startschuss für diesen bedeutenden Bullenmarkt erst am vergangenen Freitag fiel, als Gold um 45 Dollar stieg, während der Dollar-Index um 1,8% fiel, und das nach einem langen und zermürbenden Abwärtstrend von März bis April letzten Jahres. Es ist noch alles offen, da der Sektor technisch gesehen noch nicht ausgebrochen ist, so dass wir immer noch hervorragende Preise auf breiter Front haben, aber wie wir sehen werden, sieht es so aus, als ob dies bald geschehen wird.Ein wichtiger Punkt, den man über den vermutlich bevorstehenden Bullenmarkt verstehen muss, ist, dass er wahrscheinlich ein noch nie dagewesenes Ausmaß haben wird, so dass er am Ende sowohl den Bullenmarkt der 1970er Jahre als auch den Bullenmarkt bis zu den Höchstständen von 2011 in den Schatten stellen wird, und die Gründe dafür sind nicht schwer zu erkennen - der Zusammenbruch des Dollar und ein schneller globaler Abstieg in eine hyperinflationäre Feuersbrunst, da die Regierungen versuchen, die Dinge so lange wie möglich am Laufen zu halten, indem sie einfach immer mehr Geld schaffen.Ein Katalysator für die Aufregung am Freitag, die den Dollar abstürzen und die Metalle ansteigen ließ, scheint die Enthüllung von Nomi Prins gewesen zu sein, dass China und Russland ihre massiven Goldbestände zur Bildung einer neuen Währung verwenden werden. Sie haben natürlich seit Jahren darauf hingearbeitet und es ist allgemein bekannt, dass es eines Tages passieren wird, aber wenn sie es tatsächlich tun, wird der Dollar am Ende sein, da er durch die erdrückende weltweite Dollar-Schuldenlast verbrannt wird.Dies wird schnell dazu führen, dass der globalen Übermacht USA der Boden unter den Füßen weggezogen wird und sie zu einem Dritte-Welt-Land werden, und die Tage, an denen sie 800 Militärbasen in der ganzen Welt unterhielten und ausländische Militärinterventionen durchführten, werden vorbei sein. Das Wissen um diese drohende Ohnmacht erklärt wahrscheinlich, warum sie jetzt einen Krieg mit Russland erzwingen, um es zu zerstören, solange sie noch können.Im Folgenden werden wir uns die ermutigenden Charts für den Edelmetallsektor ansehen, die durch die positiven Charts für Kupfer und Palladium und sogar Öl unterstützt werden, auf die wir später noch eingehen werden. Auf dem jüngsten 4-Monatschart des Goldpreises können wir den starken Anstieg vom Freitag sehen, der nach dem dritten Test der nun eindeutig wichtigen Unterstützungsmarke bei 1.620 Dollar erfolgte.Wir sind uns zwar bewusst, dass diese Bewegung den Goldpreis nicht über den Widerstand bei 1.680 Dollar oder über seinen fallenden 50-tägigen gleitenden Durchschnitt gebracht hat, aber das Ausmaß des Anstiegs und das hohe Volumen, das ihn angetrieben hat, sind sicherlich ein zinsbullisches Zeichen, vor allem, wenn wir berücksichtigen, wie der Dollar am Freitag unter die Räder gekommen ist und wie Kupfer einen ziemlich spektakulären Ausbruch unter hohem Volumen vollzogen hat, sowie andere Entwicklungen, wie z. B. der Ausbruch des Ölpreises, auf die wir etwas später eingehen werden.Es sieht also so aus, als ob Gold hier eine Wende vollzieht. In diesem Fall war die vergangene Woche die letzte Gelegenheit, es sehr nahe an den jüngsten Tiefstständen zu kaufen.Vergrößert man den 1-Jahreschart, so sieht man den gesamten Abwärtstrend des Goldpreises seit seinem Höchststand im März, den er noch nicht überwunden hat. Während der Rückgang des Goldpreises in diesem Zeitraum für einige angesichts der anziehenden Inflation ein Rätsel darstellt, können wir in diesem Chart sofort erkennen, was die Ursache dafür war - der steigende Dollar und die steigenden Zinsen, die oben und unten im Chart dargestellt sind.Gold war in dieser Zeit wie ein Strandball, der unter Wasser gedrückt wurde - es will steigen und wird es definitiv auch, wenn entweder die Fed ihren Trend zur Zinserhöhung umkehrt, was dem Dollar die Unterstützung entziehen würde, oder wenn andere Länder und Handelsblöcke entscheiden, dass das, was für die Fed gut genug ist, auch für sie gut genug ist, und sie anfangen, die Zinsen schnell zu erhöhen, was die Attraktivität von US-Anlagen verringern würde.Das COT-Chart von Gold ist sicherlich förderlich für eine größere Erholung, denn wie wir darauf sehen können, sind die großen Spekulanten derzeit wenig begeistert, was wir sehen wollen, da sie kollektiv immer falsch liegen - die derzeit niedrigen Long-Positionen der großen Spekulanten sind ein starkes Anzeichen für einen Bullenmarkt.