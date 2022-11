Gold-Establishment unterstützt Geheimhaltung der Zentralbanken, anstatt sie aufzudecken

Quelle: WGC GDT Q3 2022

In dieser Woche veröffentlichte der World Gold Council (WGC), eine Organisation zur Entwicklung des Goldmarktes, die 32 der weltweit tätigen Goldbergbauunternehmen vertritt, die neueste vierteljährliche Ausgabe seiner bekannten Forschungspublikation "Gold Demand Trends". In der neuesten Ausgabe mit dem Titel " Gold Demand Trends Q3 2022 " behauptet der World Gold Council, dass im dritten Quartal 2022 "die Zentralbanken weiterhin Gold akkumulierten, wobei die Käufe auf einen vierteljährlichen Rekord von fast 400 Tonnen geschätzt werden".Nach Angaben des WGC: "Die weltweiten Käufe der Zentralbanken stiegen im dritten Quartal auf fast 400 Tonnen (+115% gegenüber dem Vorquartal). Dies ist die größte Einzelnachfrage aus diesem Sektor in unseren Aufzeichnungen seit dem Jahr 2000 und fast doppelt so hoch wie der bisherige Rekord von 241 Tonnen im dritten Quartal 2018. Es markiert auch das achte Quartal in Folge mit Nettokäufen und hebt die Jahresgesamtsumme auf 673 Tonnen, höher als jede andere Gesamtjahresmenge seit 1967."Konkret behauptet der World Gold Council, dass die Goldnachfrage der Zentralbanken im dritten Quartal 2022 bei 399,3 Tonnen lag, was einen massiven Anstieg von 340% gegenüber dem dritten Quartal 2021 bedeutet.Das klingt beeindruckend genug, und es überrascht nicht, dass die weltweiten Finanzmedien diese Meldung aufgriffen und Artikel mit Schlagzeilen wie "Rekordkäufe der Zentralbanken heben die weltweite Goldnachfrage an", "Goldkäufe der Zentralbanken erreichen ein Allzeithoch" und "Die Zentralbanken kaufen Gold so schnell wie seit 55 Jahren nicht mehr" veröffentlichten. Bis man ein wenig weiter liest und sieht, dass der World Gold Council einen Vorbehalt für die Goldnachfrage der Zentralbanken im dritten Quartal 2022 eingefügt hat, der besagt, dass "die Nettonachfrage im dritten Quartal eine erhebliche Schätzung für nicht gemeldete Käufe enthält".Moment, was war das? Die Goldkäufe der Zentralbanken im dritten Quartal beinhalten "eine erhebliche Schätzung für nicht gemeldete Käufe"? Auf den ersten Blick, und auch auf den zweiten Blick, ergibt dieser Satz keinen Sinn. Einige Käufe wurden nicht gemeldet, wurden aber irgendwie geschätzt? Von wem? Wenn sie nicht gemeldet wurden, wie wurden sie geschätzt? Wenn die Schätzung eine erhebliche Schätzung war, bedeutet das, dass es erhebliche nicht gemeldete Käufe gab?Der Bericht des World Gold Council fährt fort: "Die Höhe der offiziellen Nachfrage im dritten Quartal ergibt sich aus der Kombination von kontinuierlich gemeldeten Käufen durch die Zentralbanken und einer erheblichen Schätzung der nicht gemeldeten Käufe."Die Zahl von 399,3 Tonnen im WGC-Bericht setzt sich also aus einigen Käufen zusammen, die von den Zentralbanken gemeldet wurden, und aus einer Schätzung einer großen Menge, die nirgendwo gemeldet wurde. Was ist das für eine wissenschaftliche Methodik, werden Sie sich fragen? Verwirrt? Sie werden es sein.Der WGC-Bericht versucht, seine Zahlen zu erklären, gräbt sich dabei aber wohl noch tiefer in ein Loch: "Dies ist nicht ungewöhnlich, da nicht alle offiziellen Institutionen ihre Goldbestände öffentlich melden oder dies mit einer Verzögerung tun. Es ist auch erwähnenswert, dass Metals Focus zwar davon ausgeht, dass die Käufe im dritten Quartal stattfanden, es aber auch möglich ist, dass sie schon früher im Jahr begonnen haben. Dies wiederum kann zu künftigen Korrekturen führen, wenn mehr Informationen verfügbar werden."Warten Sie einen Moment! Metals Focus "geht davon aus", dass im dritten Quartal nicht gemeldete Käufe getätigt wurden, aber möglicherweise stammen diese nicht aus dem dritten Quartal. Und wer ist "Metals Focus" überhaupt? Und warum antwortet der WGC auf eine Methodik, die auf bloßen Vermutungen beruht, d. h. auf "Vermutungen über Käufe im 3. Quartal"? Bevor wir uns ansehen, wer Metals Focus ist und warum sie an den Berichten des World Gold Council beteiligt sind, wollen wir sehen, was der World Gold Council sonst noch über die Goldkäufe der Zentralbanken im dritten Quartal 2022 gesagt hat.In Anbetracht der Tatsache, dass die Dunkelziffer der Goldkäufe beträchtlich ist, geht der Bericht des World Gold Council auf Nummer sicher und geht nicht weiter auf diesen Punkt ein. Er beschränkt sich darauf, nur die Goldtransaktionen der Zentralbanken anzusprechen, die auf Länderebene gemeldet wurden, und stellt fest, dass diese "auf eine relativ kleine Anzahl von Banken in den Schwellenländern beschränkt sind".Zu diesen Goldkäufen der Zentralbanken der Schwellenländer gehörten die türkische Zentralbank, die im dritten Quartal weitere 31 Tonnen Gold anhäufte, die Zentralbank von Usbekistan, die im dritten Quartal 26 Tonnen Gold kaufte, die Reserve Bank of India, die im dritten Quartal 17 Tonnen Gold kaufte, sowie die Zentralbanken von Mosambik (2 Tonnen), den Philippinen (2 Tonnen) und der Mongolei (1 Tonne). Auf der Verkaufsseite verkaufte Kasachstan im dritten Quartal netto 2 Tonnen, während die Vereinigten Arabischen Emirate netto 1 Tonne verkauften.Bemerkenswert ist, dass der WGC-Bericht auch auf die Zentralbank von Katar Bezug nimmt und angibt, dass die Kataris im Juli 15 Tonnen Gold gekauft haben. Gleichzeitig weigert sich der WGC jedoch anzuerkennen, dass die Zentralbank von Katar zwischen August und September weitere 15,75 Tonnen Gold gekauft hat, indem er sagt, dass die Zentralbank von Katar "anscheinend sowohl im August als auch im September mehr Gold gekauft hat, wir jedoch auf die Daten des IWF warten, um den genauen Umfang der Käufe zu bestätigen", da "die ersten Daten des IWF lückenhaft sind".Wie die Leser von BullionStar wissen, kaufte die Zentralbank von Katar im Juli 15 Tonnen Gold, im August weitere 4,73 Tonnen Gold und im September weitere 11 Tonnen Gold.