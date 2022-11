Die COMEX-Silbertresore

Viele meiner Analystenkollegen haben ein wachsames Auge auf die sinkenden Silberbestände in den Tresoren weltweit. Ob in New York oder London, die Bestände in den Tresoren sinken, und obwohl die Umstände noch nicht zu einer Krise führen, sollten Silberanleger die Situation genau beobachten.Bevor wir beginnen, dieser Vorbehalt: Wir von TF Metals Report beobachten die Gold- und Silbersilbertresore der COMEX seit über einem Jahrzehnt. Die Mengen an physischem Metall, sowohl in den registrierten als auch in den zugelassenen Kategorien, werden immer schwanken. Vor und unmittelbar nach der EFP-Krise Anfang 2020 hat sich die Menge des in den Tresoren der COMEX gelagerten Goldes und Silbers mehr als verdoppelt.Denken Sie also daran, dass die für 2022 gemeldeten Mengen immer noch weit über dem liegen, was die CME Group noch 2019 gemeldet hat. Hier sind zum Beispiel zwei Berichte der CME über Metallbestände vom Juni 2016. Achten Sie auf die Menge des registrierten, zulässigen und gesamten Metalls:Hier sind die gleichen Berichte vom letzten Freitag, dem 28. Oktober:Wie Sie sehen können, sind die gesamten Tresorbestände mehr als doppelt so hoch wie vor sechs Jahren, was ist also so schlimm daran? Beginnen wir mit diesem hervorragenden Bericht von Ronan Manly bei BullionStar. Der Gesamtbestand an Silber in den Tresoren der LBMA in London allein im Juli 2022 um fast 5% gesunken.