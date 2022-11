Eine höchst verlockende Weggabelung

Ich möchte das dieswöchige Schreiben mit einem, wie ich es nennen würde, "Bekenntnis-Tirade" beginnen, die sich mit der derzeitigen Vergötterung einer Gruppe von Akademikern befasst, die als Federal Reserve Board bekannt ist. Seit den Tagen von Alan Greenspan in den 1990er Jahren rupfe ich den Vorsitzenden der US-Notenbank die Nasenhaare aus, als dieser zierliche, eher unattraktive Wirtschaftswissenschaftler durch eine Kombination aus Wall-Street-Verhätschelung, Bankenrettung und lockerer Geldpolitik, die allesamt durch Verschleierung, Anspielungen und verbale Tarnung vermittelt wurden, zum Rockstar aufstieg.Seine gesalbten Nachfolger, Bernanke, Yellen und Powell, haben alle sehr früh gelernt, wie wichtig die Aufgabe der Fed ist. Entgegen der landläufigen Meinung hat sie nichts mit Preisstabilität oder Beschäftigung zu tun; alles, was für die Fed zählt, ist Glaubwürdigkeit. Als "staatlich geförderte Einrichtung" hat die Fed keinerlei Macht, wenn sie ihre sorgfältig gestaltete Rolle als Einflussnehmer auf höchster Ebene verliert. Während Elon Musk Menschen dazu verleiten kann, Tesla-Aktien zu kaufen und 8 US-Dollar für ein blaues Twitter-Häkchen zu bezahlen, kann Jerome Powell ganze Generationen dazu verleiten, den S&P 500 zu einem Vielfachen des Bruttoinlandsprodukts zu besitzen.Den Satz "Die Fed hält uns den Rücken frei" hatte ich bis nach dem GFC 2008 noch nie gehört, und es dauerte 12 Jahre, in denen die Stimulierungsmaßnahmen in Form von TARP, Twist, QEI, II, III und IV mantraartig wiederholt wurden, bevor eine ganze Generation von unerfahrenen Anlegern der beabsichtigten Verführung durch "risikofreie Renditen" zum Opfer fiel, die nicht durch die Qualität der Anlageauswahl, sondern vielmehr durch die vorherbestimmte Absicht der Fed erzielt wurden.Daher ist es für diesen Autor/Investor keine Überraschung, wenn ich Podcasts mit Millennials sehe, die in ihrem Pablum über das Verschwinden des "Fed-Put" weinen, denn das Narbengewebe, das durch den Bärenmarkt entsteht, ist eine Antenne, die sehr empfindlich auf Verschiebungen in der Fed-Politik reagiert, über die ich in Q4/2021 geschrieben habe.In den Jahren an der Wharton University habe ich gelernt, dass man immer darauf hören muss, was die Fed in ihren schriftlichen Erklärungen sagt, während man sein Möglichstes tut, um die täglichen farbigen Kommentare zu ignorieren, die von ihren Mitgliedern in selbstdarstellerischen Reden abgegeben werden, die alle darauf abzielen, künftige Buchverträge oder Rednerverpflichtungen zu garantieren.Die Märkte kehrten ihren Aufwärtstrend am Mittwoch während der Powell-Pressekonferenz um, nachdem ihn ein Reporter gefragt hatte, wie sich der massive Anstieg der Aktienkurse auf die Politik auswirken könnte. Powells Körpersprache änderte sich merklich, woraufhin er die Bedeutung seiner Botschaft erneut betonte, nämlich dass "die Inflation zu hoch ist und wir noch viel Arbeit vor uns haben und dass 5% möglicherweise nicht die Obergrenze für den Leitzins sind".Wie auch immer, hier ist, was die Fed angekündigt hat: "Bei der Festlegung des Tempos künftiger Erhöhungen des Zielbereichs wird der Ausschuss die kumulative Straffung der Geldpolitik, die Verzögerungen, mit denen sich die Geldpolitik auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation auswirkt, sowie wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen berücksichtigen."Das ist eine ganz andere Botschaft als die extrem falkenhaften Kommentare von Powell. In der offiziellen Erklärung heißt es, man werde auf Anzeichen dafür achten, dass die Zinserhöhungen die Nachfrage bremsen - Punkt. Nicht wenige unschuldige Seelen haben diese Erklärung gelesen und sich gesagt: "So schlimm ist es gar nicht", und sind losgezogen, um ein paar Short-Positionen einzudecken und ein paar Wagenladungen Aktien zu kaufen, weil sie dachten, dass dies ein ziemlich gutes saisonales Setup darstellte.Dann, durch den farbigen Kommentar eines nicht gewählten, ehemaligen Aktienhändlers, führt ein persönlicher Wutanfall auf den sich aufladenden Aktienmarkt zu einem Umschwung des Dow um 600 Punkte, der die verwirrten Händler an den Rand des Geschehens schickt.Ich finde es unbegreiflich, dass eine einzelne Person, die eine von und für die Wall-Street-Banken geschaffene Institution leitet, die uneingeschränkte Befugnis hat, den Anstieg vom Mittwoch wissentlich zu torpedieren. Der Kursanstieg am Mittwochnachmittag hatte nichts mit Preisstabilität oder Vollbeschäftigung zu tun; er widersprach jedoch den größenwahnsinnigen Wünschen des amtierenden Fed-Vorsitzenden, der unbedingt ein Volcker-ähnliches Vermächtnis in den Geschichtsbüchern hinterlassen will. Dennoch gab es keinen Pieps von irgendjemandem in den Mainstream-Medien...Drei der ersten vier Tage des neuen Monats, des ersten der "besten sechs Monate", begannen unter Druck, und seit Freitagmorgen befinden sich die Märkte an einem kritischen Punkt, den man gemeinhin als "Weggabelung" bezeichnet.Meine zinsbullische Haltung hat sich seit Ende September um kein Jota verändert. Die Abonnenten wurden zu Beginn dieser Woche darüber informiert, dass der Tiefststand vom 13. Oktober bei 3.495 Punkten die Richtschnur für kurzfristige Handelspositionen ist, aber trotz des Jay-Powell-Ausbruchs am Mittwoch konnte der S&P bestenfalls 3.698 Punkte erreichen.Mit den bekannt gegebenen Zahlen zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, die einen "Schlag" darstellten, war die Stärke über Nacht schnell verflogen, aber die Käufer tauchten wie von Zauberhand auf und brachten den S&P direkt zurück auf 3.785. Wenn ich bis zur Schlussglocke einen Schlusskurs über 3.805 erreiche, ist das ein gutes Zeichen für den Monat und für den Rest des Handelsjahres 2022.Wie man es auch dreht und wendet, ich habe schon vor vielen Jahren gelernt, dass Aktien, die angesichts schlechter Nachrichten steigen, gekauft und nicht verkauft werden sollten. Angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktzahlen von heute Morgen ist es das erste Mal seit langem, dass sich die Aktienkurse entkoppelt haben. Am wichtigsten ist jedoch, dass ein positives Wochenergebnis die Chancen auf einen 10- bis 12-wöchigen Kursanstieg erhöht, der die Massen wieder in den Aufwärtsmodus versetzen würde, was wiederum die nächste Abwärtsphase des Bärenmarktes einleiten würde. Das Band hat einfach ein besseres "Gefühl".