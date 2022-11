Laut UBS wird Gold 2023 deutlich steigen

Die UBS rechnet mit einem deutlichen Anstieg des Goldpreises im kommenden Jahr, dies berichtet BusinessNews unter Berufung auf ein Schreiben der Bank an ihre Kunden.Der Preis des gelben Metalls ist seit März um 18% gesunken, nachdem er auf 2.000 $ gestiegen war. Die UBS glaubt, dass der Preis bis sich diesem Jahreshoch bis Ende 2023 mit 1.900 $ wieder etwas annähern wird.Die Schweizer Investmentbank rechne damit, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis des Edelmetalls steigen wird, "wenn der aktuelle Straffungszyklus der Fed endet". Der tatsächliche Goldpreis sei in der Vergangenheit bei jeder Zinssenkung um 1% um 19% gestiegen, erklären die Analysten.Man gehe nicht nur davon aus, dass die Federal Reserve bis Februar keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird, sondern erwarte auch, dass die Zentralbank die Zinsen bis Ende 2023 um 175 Basispunkte senken wird. "Wir sind der Meinung, dass Gold davon profitieren sollte, und daher bieten Long-Positionen in Gold ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis, wenn der Zinserhöhungszyklus zu Ende geht", so die Analysten.Allerdings sei es durchaus möglich, dass das Edelmetall in den nächsten Monaten weiteren Gegenwind erfahren könnte, da die US-Notenbank einen potenziell höher als erwarteten Endzins angedeutet habe. Jede Schwäche des Preises in den kommenden Monaten biete jedoch Kaufgelegenheiten.Die UBS weist zudem auf die Unterstützung des Goldpreises durch die Nachfrage institutioneller Anleger hin. Die Zentralbanken treten verstärkt als Nettokäufer von Gold auf.© Redaktion GoldSeiten.de