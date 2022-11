Palladium - eine Etage tiefer mit neuer Chance?

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium konnte, rückblickend zur letzten Beschau am 24. Oktober , keine weitere Kaufwelle erfahren. Stattdessen ging es eine Etage tiefer bis hin zur Unterstützung bei 1.830 USD, welche sich erneut als Stabilisierungspunkt kennzeichnet. Verweilen die Notierungen weiterhin darüber, ist ein Impuls bis zum frischen/jetzigen Widerstand bei 1.968 USD zu erwarten. Oberhalb dessen wäre eine weitere Entspannung bis 2.168 USD denkbar und die Chance hätte sich grandios entfaltet.Sollten sich hingegen die Verkäufer doch noch durchsetzen, müsste man bei einem erneuten Abtauchen 1.830 USD mit einer deutlicheren Korrektur rechnen. Das potenzielle Abschlagsrisiko erlaubt nämlich Verluste in Richtung 1.565 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.