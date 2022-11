Sibanye-Stillwater: Handel mit Wertpapieren durch einen Prescribed Officer

Name R. van Niekerk

Position Chief Technical and Innovation Officer

Unternehmen Sibanye Stillwater

Datum des Vorgangs 3. November 2022

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Außerbörsliche derivative Absicherung von 1 275 895 Stammaktien der

Gesellschaft mit Ausübungspreisen von R43,21 und R19,39 und einem

Ausübungspreis von R43,21, die am 3. November 2023

ausläuft

Anzahl der Optionen 1 275 895

Klasse der Sicherheit Verkaufs- und Kaufoptionen auf Stammaktien von Sibanye Stillwater

Marktpreis pro Wertpapier R38.78

Gesamtwert R49 479 208.10

Johannesburg, 8. November 2022 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt in Übereinstimmung mit den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements folgendes bekannt:Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hat Beteiligungen an führenden Minenrückgewinnungsanlagen.