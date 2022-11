Karora Resources Inc.: Produktion steigt, Kosten fallen

Karora gestern vorbörslich mit dem Quartalsbericht per Ende September: Link Karora Resources hat im Quartal 38.437 Unzen Gold produziert und die AISC konnten auf 1.069 USD reduziert werden (1.190 USD im 2. Quartal 2022). Verkauft wurden 35.513 Unzen Gold:Der Umsatz lag bei 81,32 Millionen CAD und das EBITDA bei 27,51 Millionen CAD. Die Firma hat im 3. Quartal viel investiert (knapp 90 Millionen CAD), wobei 70 Millionen in den Kauf der neuen Verarbeitungsanlage geflossen sind.Die Prognose für das Gesamtjahr (120.000 - 135.000 Unzen zu AISC von 1.100 - 1.200 USD) wurde bestätigt. Nach 9 Monaten liegt man bei 96.578 Unzen zu AISC von 1.202 USD, so dass die Erwartungen mit einem ordentlichen Quartal erreicht werden sollten.Ein gutes Quartal mit einer Rekordproduktion und fallenden AISC. Das ist bemerkenswert, wobei nicht ganz klar ist, ob die Kosten nur aufgrund des Grob-Gold-Fundes reduziert werden konnten und welchen Anteil die knapp 6.000 Tonnen Nickelerz hatten, die zusätzlich abgebaut wurden.Die Zahlen wurden gut aufgenommen und die Aktie konnte nochmals etwas zulegen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.