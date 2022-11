Anthony Gold Corp. kündigt Namensänderung in Spark Energy Minerals Inc. an

Minenportal.de gab bekannt, dass es seinen Namen in Spark Energy Minerals Inc. ändern wird. Diese Namensänderung steht im Einklang mit dem neuen Ziel von St. Anthony Gold, den Erwerb und die Weiterentwicklung von Vermögenswerten im Bereich der Batteriemetalle und -materialien voranzutreiben.



Am 1. Oktober 2022 hat St. Anthony eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem australischen Unternehmen Foxfire Metals Pty Ltd. unterzeichnet, der zufolge das Unternehmen beabsichtigt, eine 75%ige Beteiligung an acht brasilianischen Explorationslizenzen zu erwerben; sechs für Lithium und zwei für Seltene Erden.





© Redaktion

St. Anthony Gold Corp. gab bekannt, dass es seinen Namen in Spark Energy Minerals Inc. ändern wird. Diese Namensänderung steht im Einklang mit dem neuen Ziel von St. Anthony Gold, den Erwerb und die Weiterentwicklung von Vermögenswerten im Bereich der Batteriemetalle und -materialien voranzutreiben.Am 1. Oktober 2022 hat St. Anthony eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem australischen Unternehmen Foxfire Metals Pty Ltd. unterzeichnet, der zufolge das Unternehmen beabsichtigt, eine 75%ige Beteiligung an acht brasilianischen Explorationslizenzen zu erwerben; sechs für Lithium und zwei für Seltene Erden.© Redaktion MinenPortal.de