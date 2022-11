Schock-Umfrage!, CBDC-Flop, Klimanotstand? & Meteoriten Pandemie als nächstes?

Eine von B. Reitschuster in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage kommt zu einem Schockergebnis, was Impfnebenwirkungen in Deutschland angeht.Im Lande geht es auch wirtschaftlich weiter abwärts, jeder dritte Bürger hat wohl keine Ressourcen für Weihnachtsgeschenke.Finanzminister Lindner spricht sich für den Digital-Euro aus, natürlich unter Wahrung des Datenschutzes. Wie eine CBDC in Konkurrenz zur normalen Papierwährung funktioniert, zeigt Nigeria, wo sie trotz Verlockungen komplett gescheitert ist.Klimanotstand? Hunderte Wissenschaftler beklagen die gänzlich unwissenschaftliche Vorgehensweise. Die Diskussion sei zu einer Frage der Überzeugung geworden. Asteroiden-Pandemie? Beides, C19 und ein Einschlag eines großen Asteroiden, sind extrem unwahrscheinliche Ereignisse.Das Weltraumteleskop "Near-Earth Object Surveyor" soll noch mehr für die Erde potentiell gefährliche Objekte finden. Der "Impfstoff" in diesem Falle ist die Ablenkungstechnologie. Natürlich extrem teuer.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)