Gold ist billig und will steigen  Dennis Gartman

Im Interview mit Kitco News sprach Dennis Gartman jüngst über seine aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt. Der Vorsitzende des University of Akron Endowment Committee und ehemalige Herausgeber des Gartman Letter, erklärte in dem gespräch dass der jüngste Rückgang des Goldpreises auf 1.618 USD pro Unze eine Kaufgelegeheit für Anleger geschaffen hat. "Ich denke, dass Gold im Vergleich zu den Aktienkursen derzeit sehr billig ist", so Gartman. "Gold ist im Vergleich zu fast allen anderen Anlagen sehr billig. Es will von diesen Niveaus aus weiter steigen."Während Hedge-Fonds und andere Großinvestoren Gold zuletzt gemieden hätten, als die Preise im Sommer deutlich fielen, hätte eine andere Gruppe von den niedrigeren Preisen profitiert: "Die Tatsache, dass die Zentralbanken auf dem Weg nach unten aggressive Goldkäufer waren, zeigt, wo der Wert auf dem Markt liegt."Letzte Woche hatte der Word Gold Council bekannt gegeben, dass die Zentralbanken weltweit zwischen Juli und September fast 400 Tonnen Gold gekauft haben, was einen Anstieg von 300% gegenüber dem dritten Quartal 2021 bedeutet. Die Käufe im dritten Quartal waren die größten seit dem Jahr 2000.Gartman war laut Kitco während eines Großteils des Jahres 2022 bullisch gegenüber Gold eingestellt.10% seines Portfolios entfiel auf den SPDR Gold Shares ETF. Wie er nun verlauten ließ, habe er zuletzt die Hälfte seiner Goldposition in den Bergbausektor verlagert und den VanEck Gold Miners ETF gekauft: "In einem Bullenmarkt, und ich glaube, dass es sich immer noch um einen Bullenmarkt handelt, haben Goldminen in der Vergangenheit besser abgeschnitten als das Edelmetall." Weiter erklärt er: "Wenn man sich die Charts anschaut, zeigen sowohl der GLD als auch der GDX Anzeichen für den Aufbau einer soliden Basis. Aber wenn Sie nicht wüssten, welchen Wert Sie vor sich haben, würden Sie wahrscheinlich den GDX kaufen".Ob sich die jüngste Erholung der Goldpreise als Beginn eines neuen Aufwärtstrends herausstelle oder als eine weitere Shortsqueeze-Rallye, die im Sande verläuft, sei für Gartman nicht von Bedeutung. Er achte auf das langfristige Potenzial des gelben Metalls.© Redaktion GoldSeiten.de