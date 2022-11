Frank Giustra & Rick Rule im Kitco Gold Panel

Michelle Makori moderierte für Kitco News gestern eine Paneldiskussion zwischen Frank Giustra, dem CEO der Fiore Group und Gründer von Lionsgate Entertainment, sowie dem Bergbauinvestor Rick Rule, ehemaliger CEO von Sprott und derzeitiger Präsident von Rule Investment Media.Themen des Gesprächs sind u. a. die Manipulation der Goldpreise, die Rolle von Gold in der Weltwirtschaft, die Goldkäufe der Zentralbanken und eine sich anbahnende weltweite Währungskrise.Während Giustra die Meinung vertritt, dass Regierungen und die Federal Reserve in den letzten 50 Jahren die Goldpreise manipuliert haben, glaubt Rule, dass Zentralbanken und Regierungen kaum in der Lage sind, eine Wirtschaft am Laufen zu halten, und entsprechend nicht in der Lage seien, den Goldmarkt zu unterdrücken.Beginn bei 16:20 min.© Redaktion GoldSeiten.de