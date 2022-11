Rückblick Edelmetallmesse 2022 (1/2)

Mit etwas Abstand wollen wir die Ereignisse der "Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse" des Jahres 2022 Revue passieren lassen und und kurz kommentieren.Keine Messe ist wie die andere, aber die diesjährige stellt alles Dagewesene in den Schatten!Nach der großen Erleichterung im Frühjahr 2022, dass wieder Veranstaltungen ohne Auflagen stattfinden dürfen, verhagelte die grottenschlechte Kursentwicklung der meisten börsennotierten ausländischen Bergbau- und Explorations-Unternehmen die Stimmung und damit die Reiselust nach Europa. Zuschauerrückgänge quer Beet bei allen Publikumsveranstaltungen von durchschnittlich 20-40 Prozent verursachten uns ebenfalls Sorgenfalten.Zudem drückte das Dauergeläut von Karl dem Ängstlichen auf das darniederliegende Sentiment unter den einheimischen Ausstellern. Insbesondere das Damoklesschwert der Wiedereinführung eines 1,5m-Mindestabstandes und die daraus resultierenden Folgen, vermieste nicht nur unsere Ausstellerstatistik, sondern auch unsere Stimmung.Alles ist knapp und steigt im Preis, ob Papier, Holz, Gas oder Strom. Nur Gold & Silber sind noch knapper, fallen aber im Preis! Dies entbehrt schon lange jeder Logik und wurde nun auf die Spitze getrieben. Ein Umstand, der sicher nicht förderlich für das Besucherinteresse sei, dachten wir.Umso erstaunlicher das tatsächliche Ergebnis. Unsere Aussteller, wie auch unser Team, waren vom Besucherstrom überwältigt, der am Freitag auf dem Niveau des Jahres 2019 lag. Der zweite Messetag war etwas schwächer, aber zahlenmäßig identisch zu 2019. (Dieses Phänomen konnten wir erstmalig in jenem Messejahr feststellen.) Interessant auch, dass die Einlösungsquote der Freikarten, im Verhältnis zu den Vorjahren, deutlich angestiegen ist.Der Mix aus vielen Unsicherheiten und Fragezeichen im Vorfeld, sicher geglaubten und dann doch ausbleibenden Ausstelleranmeldungen, unkalkulierbare Kostensteigerungen von 15-50%, usw. waren nicht einfach zu handhaben und raubte den einen oder anderen Nerv. Unser Resümee aus Veranstaltersicht fällt situationsbedingt dennoch positiv aus. Es war richtig, die Edelmetallmesse wieder stattfinden zu lassen und die vielen positiven Kommentare von Besuchern und Ausstellern bestätigen dies. Pünktlich zum ersten Messetag ist unser brandaktuelles Edelmetall- & Rohstoffmagazin 2022/23 erschienen.Auf stolzen 292 Seiten kommentieren zahlreiche Autoren und Referenten den gegenwärtigen Edelmetall- und Rohstoffmarkt. Weiterhin stellen 58 börsennotierte Bergbaugesellschaften, die als Aussteller auf unserer Messe zugegen waren, ihr Unternehmen, ihre Projekte und ihre Vorhaben vor.Die im DIN-A4-Format und komplett in Farbe gedruckte Ausgabe unseres diesjährigen Magazins können Sie für 17,90 Euro wie immer direkt über unseren Buchshop oder alternativ über den Osiris Buchversand oder den Kopp Verlag ordern. Die erste Preiserhöhung (seit 2005) um 2 Euro ist der Verdoppelung der Papierpreise geschuldet.(Hinweis: Wir hatten in den beiden C-Jahren (2020 & 2021) ausnahmsweise und zusätzlich eine gekürzte Version des Messemagazins zum Download angeboten. Sie können diese auf der EM-Messe-Webseite herunterladen. Ab der diesjährigen 2022er Ausgabe ist wieder "alles beim Alten", d.h. es wird keine kostenfreie PDF-Version geben.)Einige unserer diesjährigen Referenten haben uns ihre Vorträge, Folien oder Manuskripte zur Verfügung gestellt:Stimmungen, Eindrücke und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen - eingefangen am Rande der Edelmetallmesse (täglich wird je 1 Kurzvideo veröffentlicht):(unvollständig)Die Berichterstattung der Mainstreammedien war und ist aufgrund des Nischenthemas stets verhalten. Ob ein Artikel im Handelsblatt, in der Wirtschaftswoche oder in der Süddeutschen Zeitung, irgendwer berichtete im Vorfeld oder im Nachgang immer über unsere Veranstaltung - nur nicht in diesem Jahr! Gleiches gilt für die Berichterstattung im TV, ob ARD oder BR. Ein wunderbarer Gradmesser dafür, dass der Markt weit vom Hoch entfernt ist.Erstmals im Jahr 2013 hatte die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft (DEG) im Rahmen unserer Edelmetallmesse einen Preis für besondere Verdienste an den Edelmetall- und Finanzmärkten verliehen. Die nächste, geplante Verleihung nach der des Jahres 2019 findet im kommenden Jahr (2023) statt.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern , den beiden Gold-Sponsoren (Fortuna Silver Mines Inc. und Matterhorn Asset Management AG, dem Silber-Sponsor (AXINO Media GmbH) uund den Medien-Partnern, sowie allen Referenten und Moderatoren, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Nicht vergessen möchten wir die vielen kleinen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Messetage tatkräftig unterstützt haben.Auch in diesem Jahr hat unser Organisationsteam wieder fleißig während der beiden Messetage gesammelt. Wir danken all den großzügigen Spendern, mit deren Hilfe rund 112,70 € zusammengekommen sind, die wir mit Freude dem Tierschutzverein Jena e.V. überreichen werden.Gefunden bzw. abgegeben wurde lediglich eine E-Zigarette. Die Besitzer möge sich bitte bei uns melden!Nach der Messe ist vor der Messe und so beginnen wir bereits jetzt die Planungen für die kommende Veranstaltung, die am 9. & 10. November 2023 stattfinden soll. Sofern Ihr Unternehmen zukünftig mit einem Messestand auf unserer Messe vertreten sein möchte, kontaktieren Sie uns bitte.PS: Diese Seite wird zukünftig mehrfach aktualisiert!Das VeranstalterteamFrank Hoffmann & Jan Kneist