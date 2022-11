Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kützlich mit Todd "Bubba" Horwitz über die aktuelle Lage am Finanzmarkt.Der Gründer von bubbatrading.com ist der Meinung, dass die Märkte auf absehbare Zeit in Schieflage bleiben werden, da ein Ende der hohen Inflation, des Russland-Ukraine-Konflikts und der anhaltenden globalen Lieferkettenprobleme nicht in Sicht sei: "Wir befinden uns in einem ziemlich dramatischen Bärenmarkt. Wir haben so viele Probleme in diesem Land.[...] Das vierte Quartal wird ein echter Albtraum werden."Horwitz erklärt zudem, dass die Anleger nicht auf eine Erholung mit Beginn der Festsaison zu warten bräuchten: "Das könnte ein wirklich hässliches Ende werden. Die übliche 'Weihnachtsmann-Rallye' wird es dieses Jahr wohl nicht geben."Diese Situation werde sich nicht ändern, solange die Federal Reserve mit ihren starken Zinserhöhungen fortfährt. Horwitz glaubt, dass die aggressive Zinserhöhungsstrategie der Zentralbank zu einem massiven Aktienmarkteinbruch führen könnte: "Die Fed versucht, die Zinsen in eine Rezession hinein zu erhöhen. Wie können wir uns auf den Weihnachtsmann freuen, wenn er keine Kohle mitbringt?"© Redaktion GoldSeiten.de