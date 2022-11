Gold dreht den Spieß um!

Quelle Chart: Guidants

Die Bären mussten bereits am vergangenen Freitag zu den US-Arbeitsmarktdaten eine buchstäbliche Klatsche verdauen. Soeben sorgten weniger starke Inflationsdaten für einen weiteren Schub, sodass der Goldpreis an die jüngste Performance anknüpfen kann. Siehe auch dazu das letzte Video : "Gold macht Lust auf MEHR" vom Wochenstart.Mit der Rückkehr über 1.700 USD, inkl. dem aktuellen Impuls über den Widerstand von 1.725 USD hinaus, scheinen die Bullen weiter aufdrehen zu wollen. Verbleibt das edle Metall jetzt über 1.725 USD, lockt in nächster Zeit das Level von mindestens 1.789 USD, bevor darüber die Marke von 1.828 USD wieder auf die Agenda rücken dürfte. Die Bullen trumpfen sichtlich auf.Kritisch wäre demgegenüber tatsächlich erst ein Rückgang unter 1.700 bzw. 1.692 USD zu werten. In diesem Fall wäre der aktuelle Schub wohl oder übel als Fehlsignal zu interpretieren und eine Abfolge weiterer Verluste bis 1.622 USD sollte einkalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.