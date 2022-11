Jeffrey Tucker: "Zeit, sich auf das Schlimmste vorzubereiten"

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Jeffrey Tucker über die Inflation und die Zinspolitik in den USA.Der Gründer und Präsident des Brownstone Institute erklärt im Interview, dass Jerome Powell sich auf einer "Mission" befinde, die Inflation zu bekämpfen: "Powell glaubt, dass er die Inflation nicht in den Griff bekommt, bevor er nicht einen positiven realen Zinssatz erreicht hat,[...] selbst wenn das eine tiefe Rezession mit sich bringt", so Tucker. "Powell scheint im Moment ein sehr wütender Mann zu sein."Die CPI-Daten für Oktober zeigen, dass die Inflation im Jahresvergleich um 7,7 Prozent gestiegen ist und damit unter den Erwartungen von 7,9 Prozent liegt. Tucker zufolge ist die Inflation jedoch "eingebettet" und es werde lange dauern, bis sie wieder die von der Federal Reserve angestrebte Rate von 2 Prozent erreiche: "Ich glaube nicht, dass die Inflation in den nächsten zwölf Monaten in die Nähe des 2-Prozent-Ziels kommen wird.Während die US-Wirtschaft in eine Rezession rutsche, die Fed die Zinsen anhebe und die Inflation hoch bleibe sei es "Zeit, sich auf das Schlimmste vorzubereiten", glaubt Tucker. Er spielt insbesondere auf die zerrütteten Handelsbeziehungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, die "Null-Emissions-Politik" und eine schwache politische Führung an."Es gibt eine Menge verrückter Leute, die bereit sind, sehr gefährliche Dinge zu tun", erklärt er. "Denken Sie nur an den Joker, stecken Sie ihn in einen Anzug und eine Krawatte und geben Sie ihm Macht. Das ist es, was wir vor uns haben." Und weiter: "Wir haben eine elitäre Klasse von Herrschern, die auf allen Ebenen [...] über den Rest von uns herrschen und die Wirtschaft in den Boden stampfen. Das zerstört den Lebensstandard."© Redaktion GoldSeiten.de