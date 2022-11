WGC: Chinas Goldmarkt im Oktober 2022

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog am Freitag die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Oktober. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.Die Preisdivergenz bei Gold setzte sich fort: Der Shanghai Gold Price Benchmark PM (SHAUPM) in RMB stieg um 1%, während der LBMA Gold Price AM in USD im Oktober um 2% fiel.Der durchschnittliche Goldpreisaufschlag zwischen Shanghai und London blieb im Oktober erhöht, ging jedoch in der zweiten Monatshälfte zurück, da die COVID-bedingte Unsicherheit die Aussichten für die lokale Goldnachfrage trübteDie Saisonale Schwäche und COVID-bedingte Unterbrechungen belasteten die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im Oktober und führten zu einem Rückgang von 81 Tonnen im Vergleich zum VormonatDas von chinesischen börsengehandelten Gold-ETF verwaltete Gesamtvermögen erreichte Ende Oktober 52 Tonnen (3 Mrd. US$, 20 Mrd. RMB), was einem Abfluss von 6 Tonnen (331 Mio. US$, 2 Mrd. RMB) in diesem Monat entspricht.Der Analyst Ray Jia geht in der näheren Zukunft von einer steigenden Goldnachfrage in dem Land aus: "Die positive Saisonalität im Zusammenhang mit dem chinesischen Neujahrsfest und die Attraktivität von Gold als wertbeständiger Vermögenswert dürften die lokale Goldnachfrage in den kommenden Monaten etwas unterstützen." Allerdings könnten künftige COVID-Lockdowns nicht ausgeschlossen werden, welche den Goldverbrauch wiederum einschränken würden.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de