Endeavour Mining: Quartalszahlen

Endeavour Mining Plc gab gestern Morgen die Quartalszahlen per Ende September bekannt: Link Es wurden im Quartal 343.000 Unzen Gold produziert. Die AISC lagen bei 960 USD und der Verkaufspreis bei 1.679 USD (Marge 719 USD).Der operative Cash-Flow bei 154 Millionen USD im Quartal und bei 706 Millionen USD für die ersten neun Monate. Der Netto-Gewinn bei 58 Millionen USD und das EBITDA bei 302 Millionen USD.Im Vergleich zum Vorquartal waren die Finanzdaten etwas schwächer, doch insgesamt kann man zufrieden sein. Das 3. Quartal ist in Westafrika aufgrund der Regenzeit immer etwas schwächer.Die AISC von 960 USD sind weiterhin sehr gut und auf das bisherige Jahr betrachtet hat Endeavour Mining 1,058 Millionen Unzen Gold mit AISC von 920 USD produziert. Die Prognosen wurden bestätigt.Netto betrachtet bleibt Endeavour schuldenfrei, auch wenn sich die Netto-Cash-Position im Vergleich zum letzten Quartal reduziert hat, unter anderem durch 100 Millionen USD Dividende und 37 Millionen USD Aktienrückkäufe.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.