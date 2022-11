Wirtschafts-Winter, Krypto-Massaker, Konflikt mit Frankreich? & Rekord-Goldkäufe

Forscher der Uni Basel haben herausgefunden, daß vorübergehende Schäden am Herzmuskel nach der Booster-Impfung viel häufiger auftreten als offiziell ausgewiesen. Karl Lauterbach darf weiterhin von einer nebenwirkungsfreien Impfung sprechen.Trotz starker Erholung der Aktienmärkte stehen die Zeichen weiter auf Sturm, Kryptowährungen brechen auf breiter Front weiter ein.FedEx und Moller-Maersk melden große Rückgänge bei der Containerfracht, was ein Barometer für den Welthandel ist. Auch weitere Indikatoren deuten auf Abschwung, z.B. nicht abverkaufte Waren.Frankreich kritisiert Deutschland scharf wegen der 200 Mrd. € Hilfe zur Dämpfung der Energiekosten. Auch auf anderen Gebieten nehmen die Reibereien zu.China rüstet seine Armee weiter auf und will, so Staats-Chef Xi, bis 2027 eine Armee von Weltrang haben, einschließlich weiterer Basen im Ausland.Silber und Gold springen an, LBMA und Comex verzeichnen anhaltende Silberverluste, Zentralbanken kaufen im 3. Quartal 2022 die Rekordmenge von 400 t Gold. Natürlich keine westlichen Zentralbanken.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)