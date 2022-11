Deflapause und Sicherheitsbonus für Gold

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung spitzen sich zu.Bei den Coins tut sich was, die Sicherheit der ECHTEN ist wieder in:Von 35 Goldunzen auf 9,5 Goldunzen pro BitCoin, was für eine Gold-Rally!Auch gegen USD sah es bei Gold ziemlich gut aus. Spanned wird es zudem weiter, weil der GD 200 im Daily Chart des Goldpreises überwunden ist und damit rein technisch die Chance auf weitere Kursgewinne bestünde, falls das hält.Mitauslöser waren etwas reduzierte Preiszuwachsdaten aus den USA (falsch: kalmierte Inflationsdaten), welche den USD Wechselkurs senkten,mit immer der gleichen Spekulation im Hintergrund, dass die FED deswegen die Geldmarktzinsen nur mehr langsamer anheben könne ... blablabla.In Wahrheit ist Preisniveau x Stückzahl weiter seit Monaten deflatorisch, aber sie messen halt nur das Preisniveau und nicht die Stückzahl. Bei Mangelteuerung geht es aber genau nur um die Stückzahl.Schwächerer USD einerseits, zweiterseits der Crypto-Börsen Schock, welcher zeigte, was denn da das echte andere Geld ist - Gold nämlich, waren die Treiber.Bitte fassen Sie das nicht als Crypto feindlich auf, wir waren und sind nicht Crypto-feindlich, ganz im Gegenteil. Bloß erfuhren wir - brutal - eine erneute Bestätigung warum unsere Dosierung von 45% vom Gesamtvermögen in physischen Edelmetallen zu 7% vom Gesamtvermögen in Cryptos eben doch GOLDRICHTIG ist.Zu Kursen wie oben erwähnt wird die kommende Woche entscheidend, da auch Aktien bärenstark waren© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.