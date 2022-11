Kitco-Umfrage: Goldpreis hat Aufwärtspotenzial mit bullischer Stimmung

Eine mögliche Spitze im USD aufgrund sich ändernder Zinserwartungen schafft eine allgemein positive Stimmung für Gold am Markt. So berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen. Der Goldmarkt beendete die letzte Woche mit einem Plus von mehr als 5%.Es nahmen diesmal 19 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 12 (63%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Zwei (11%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während fünf (26%) neutral blieben.Außerdem gaben 905 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 588 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 199 (22%) prognostizieren eine Preisabnahme, während 118 (13%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de