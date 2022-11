Gold - Große Aufwärtsziele vor Augen

Die mit einem Dreifachboden bei 1.615 USD begonnene Goldpreisrally setzte sich nach dem Sprung über die Hürden bei 1.674 und 1.688 USD auch in der letzten Woche dynamisch fort. Am Donnerstag kam es zu einem der stärksten Intrayday-Anstiege der letzten Monate und mit dem Ausbruch über 1.735 USD zu einem wichtigen Kaufsignal. Zuletzt erreichte das Edelmetall bereits fast schon punktgenau das anvisierte Kursziel bei 1.775 USD und startet heute mit einer leichten Korrektur.Aufgrund der schieren Wucht des Anstiegs sind kurze Korrekturen eher als kleine Pausen im Aufwärtstrend zu sehen und dürften von den Bullen sofort zum Einstieg genutzt werden. Daher sollte in dieser Woche auch der Bereich um 1.775 und 1.780 USD überwunden und das Zielgebiet bei 1.807 USD, das Zwischenhoch aus dem August, erreicht werden. Dort könnte eine größere Korrektur folgen, ehe der Versuch unternommen wird, Gold auch bis 1.848 USD anzutreiben.Kurze Korrekturen könnten dagegen schon bei 1.745 und 1.730 USD wieder aufgefangen werden und dort neue Rallyschübe starten. Erst unter 1.720 USD kämen die Bullen in Bedrängnis.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG