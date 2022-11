Sebastian Wahl, Direktor von Silver X Mining Corp., auf der Edelmetallmesse 2022

Sebastian Wahl unterhält sich mit Jan Kneist während der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse . Silver X Mining Corp. hat in den letzten 12 Monaten viel erreicht und produziert ca. 200.000 oz Ag-Äquivalent pro Monat. Das Unternehme möchte den Durchsatz von ca. 600 t auf 2.500 t/Tag erhöhen und die Produktion so erheblich ausweiten. Mit ca. 200 Mio. Unzen AgÄq hat man die Voraussetzungen. Man erzielt aktuell einen positiven Cashflow und kann Schulden zurückzahlen. Silver X Mining ist ein kanadisches Silberbergbauunternehmen mit Projekten in Peru. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Silberbezirk Nueva Recuperada in Huancavelica, Peru. Die Gründer und das Management haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Steigerung des Unternehmenswertes. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com. (Quelle: Pressemeldungen Silver X Mining Corp.)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.